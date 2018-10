Le pagelle dell'Italia U21 - Difesa mai in difficoltà, arriva il primo gol "millennial"

© foto di www.imagephotoagency.it

Audero 6,5 - Una sola parata ma diverse uscite di spessore: continua il magic moment che sta vivendo con la maglia della Sampdoria. E' una delle certezze di questa Under 21.

Calabria 6,5 - Inizio così così, prosieguo sopra le righe: va sul fondo tre volte con pericolosità e mette la palla del vantaggio di Parigini. Nella ripresa, come di consueto, trasloca a sinistra. Dall'86' Marchizza sv.

Romagna 6,5 - Eccellente il feeling con Bastoni, guida la difesa con consapevolezza e senza incertezze di nessun tipo.

Bastoni 6,5 - Sempre sicuro, autorevole, sbaglia forse un solo pallone in tutti i novanta minuti in campo. Dall'80' Calabresi sv.

Pellegrini 6 - Ad alta intensità è immarcabile, peccato per le troppe pause prese durante la sfida. Dal 60' Adjapong 6 - Si sgancia volentieri alla ricerca del fondo, in difesa la Tunisia non lo impensierisce.

Zaniolo 5,5 - Ancora in difficoltà dopo la scialba prova col Belgio: vaga per il campo senza trovare la giusta collocazione tattica. Dal 60' Murgia 6,5 - Entra bene in partita, ma l'infortunio a Vido lo costringe al sacrificio tattico.

Locatelli 6 - Altra prova da leader, ma senza i guizzi tecnici che aveva messo in mostra contro il Belgio. Dall'80' Pessina sv.

Mandragora 6 - Almeno tre ottimi inserimenti nel primo tempo e la prima palla gol azzurra. Meno brillante nella ripresa.

Orsolini 6,5 - A destra l'Italia sfonda a ripetizione: si fa notare più come ispiratore che in fase di chiusura dell'azione. Dal 60' Vido sv. Dal 69' Favilli 6 - Lotta su ogni pallone e ingaggia un duello a tutto campo con Khmiri.

Kean 6,5 - Una serie di buoni movimenti alla ricerca della profondità e il rigore realizzato sono la sintesi della sua seconda presenza con la maglia dell'Under 21. Dal 60' Bonazzoli 6 - Va vicino alla gioia personale, una mezz'ora con tante buone cose.

Parigini 6,5 - Il gol è sicuramente la cosa migliore della sua partita: meno in evidenza rispetto a tre giorni fa, si sacrifica in copertura ma non brilla davanti.