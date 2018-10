Le pagelle dell'Italia U21 - Locatelli convince, Zaniolo entra e sbaglia

“All’Italia manca soltanto che giochino i più giovani, ma con Mancini mi aspetto che la squadra cresca e faccia sempre meglio”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Beppe Accardi. Mbaye non trova spazio a Bologna... È in Nazionale. Avrà modo di trovare più spazio anche...

ESCLUSIVA TMW - Ag.Mbaye: “Resta a Bologna, folle non puntare su di lui”

Kean 6 - Sicuramente un debutto promettente: fa scintille quando parte in velocità, prova a fare male anche dalla media distanza. Dal 60' Orsolini 6 - Si vede pochissimo: prova un sinistro dei suoi, ma è murato.

Vido 6 - Svaria su tutto il fronte, facendosi trovare su ogni richiesta di scambio dei compagni. Poco pericoloso però in prima persona. Dal 60' Favilli 6 - Dà un riferimento ben preciso alla manovra azzurra.

Murgia 5,5 - Tutto il contrario di Locatelli. A corto di condizione, in affanno già a fine primo tempo, soffre l'utilizzo col contagocce che ne sta facendo inzaghi. Dal 60' Zaniolo 5 - Sbaglia tutto: un facile assist per Parigini, un disimpegno elementare che lancia il contropiede belga e si macchia di una entrataccia nel finale, evidentemente innervosito.

Locatelli 6,5 - Lucido in ogni circostanza, è sempre più il leader che Di Biagio voleva. I suoi controlli con la suola deliziano gli occhi. Dal 72' Valzania sv.

Calabria 5,5 - Amuzu lo salta secco, forse troppo facilmente, in occasione del gol partita.

Mancini 6 - Centralmente la formazione di Walem non sfonda: l'ingresso di Dimata aumenta però il lavoro serale.

Romagna 6 - Il Belgio non si fa vedere centrale: serata di relativa tranquillità. Dal 60' Bastoni 6 - Entra con personalità: al centro l'Italia continua a soffrire pochissimo.

