Le pagelle dell'Italia - Verratti croce e delizia. Immobile non funziona

Fonte: Dall'inviato all'Olimpico, Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

ITALIA-GRECIA 2-0

Donnarumma 6,5 - Salva con un bel tuffo alla Batman su Koulouris, poi è normale amministrazione, senza venire mai impegnato.

D'Ambrosio 6 - Si fa male dopo pochissimo e sembrerebbe pronto a uscire. Poi è stoico, rimane in campo e tiene in gioco Koulouris in occasione dell'unica azione del primo tempo. Poi cresce alla distanza.

Bonucci 6 - Partita senza grosse ambasce, un paio di rischi ma più per eccessiva confidenza.

Acerbi 6 - Gli attaccanti avversari gli stanno lontani, non viene sollecitato più di tanto.

Spinazzola 6 - Cresce dopo una prima mezz'ora in cui sembra quasi in apprendistato. Un paio di affondi apprezzabili.

Verratti 6,5 - Ha dalla sua una tecnica invidiabile, che non gli fa mai perdere il pallone. Tranne all'ora di gioco, quando dà il la al contropiede greco che potrebbe cambiare il corso della partita. Si fa perdonare con la giocata per il rigore di Jorginho.

Jorginho 6,5 - Freddissimo dal dischetto, con il suo saltino che spiazza qualsiasi portiere. Poi la solita partita di grande qualità.

Barella 6 - Partita più di quantità che di qualità (dal 87' Barella s.v.).

Chiesa 5 - Inizia sperando di alzare subito il ritmo, poi però non riesce mai a incidere, ben controllato da Stafylidis. Si infortuna dopo poco più di mezz'ora (dal 38' Bernardeschi 6,5 - Tenta di dare quel qualcosa in più sin da subito, riuscendoci a tratti nel primo tempo sonnecchioso. Poi scarica il sinistro che chiude i discorsi).

Immobile 5,5 - Non la vede per 55 minuti, poi con un colpo di testa impegna Paschalakis nella sua prima parata della gara (dal 78' Belotti s.v.).

Insigne 6,5 - Prova a scuotere la partita con due conclusioni da fuori, non inquadra lo specchio della porta. Meglio di Chiesa nel primo tempo, ha il merito di costruire l'azione dell'1-0.