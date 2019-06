Le pagelle dell'Ucraina U20 - Supriaha, che impatto. Buletsa decisivo

© foto di J.M.Colomo

Lunin 6,5 - Ieri era a 800 chilometri di distanza impegnato con la nazionale maggiore, oggi era in Polonia, in porta. Non risente della fatica: l'Italia ci prova poco ma lui risponde sempre presente.

Popov 5 - Spesso duro in difesa, nel finale prova ad inguaiare la partita dei suoi con un'espulsione ingenua che può costare tanto, ma alla fine all'Ucraina va bene.

Beskorovainyi 6 - Se la cava benissimo al centro della difesa, anticipa spesso e volentieri Scamacca quando prova a tagliare.

Bondar 6,5 - Il più determinato della difesa ucraina e il protagonista dell'ultimo intervento che fa annullare il gol di Scamacca. Furbo, ma il calcio è anche questo.

Konoplia 6,5 - Spesso e voelntieri va via sulla corsia destra. Mette a referto l'assist, al bacio, con la forza giusta, per la rete decisiva di Buletsa.

Dryshliuk 6 - Si destreggia bene in mezzo al campo, ripulisce diversi palloni e, come tutti, non risparmia 'botte' agli azzurrini.

Chekh 6 - Qualità e quantità, dopo un primo tempo di buon livello, con l'avvento della ripresa cala e il c.t. Petrakov decide di sostituirlo. Dal 69' Khakhlov 6 - Entra bene e contribuisce a difendere soprattutto nel finale di partita.

Korniienko 6,5 - Altro fattore sulla fascia, perché quando può scappa via con la sua facilità di corsa. Si sacrifica ovviamente anche nelle diagonali difensive sui cambi gioco dell'Italia.

Kashchuk 6,5 - E' uno dei più intraprendenti, fin dal primo tempo. Colpisce una traversa a dieci minuti dalla fine, una delle più grandi occasioni della partita.

Buletsa 7 - Il più talentuoso, quello con il guizzo sempre pronto, e stasera l'ha fatto vedere. Preciso nell'inserimento, bravo a finalizzare una bella azione e decidere questa semifinale. Dall'83' Safronov s.v.

Sikan 5 - Il capocannoniere dell'Ucraina non incide neanche per un minuto. Impalpabile, tant'è che viene sostituito nella ripresa. Dal 64' Supriaha 7 - Grande impatto sulla sfida, le sue sponde sono preziose e sfiora anche il gol. In mezzora fa tutto quello che Sikan non aveva fatto prima.