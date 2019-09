Le pagelle dell'Udinese - Becao-Ekong attenti, Okaka sgomita e segna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

UDINESE-BOLOGNA 1-0 - 27' Okaka

Musso 6 - Poco impegnato

Becao 6.5 - Difensore interessante. Legge bene le situazioni, gioca d'anticipo, dà sicurezza ai compagni di reparto.

Troost-Ekong 6.5 - Dirige bene la retroguardia, non compie errori e si distingue per alcuni pregevoli anticipi. Usa anche le cattive per fermare Santander, risultando efficace.

Samir 6 - Attento dietro, riesce anche a sganciarsi andando anche sul fondo. Ammonito dopo pochi minuti, rischia grosso nel finale travolgendo Skov Olsen. L'arbitro lo grazia, rischia di lasciare i suoi in dieci.

Stryger Larsen 6.5 - Cross perfetto che vale il gol di Okaka. Fa bene le due fasi. (Dal 76' De Maio sv).

Mandragora 6 - Dà il la al gol del vantaggio, per il resto è sempre sul pezzo anche quando c'è da lanciare le ripartenze.

Jajalo 6 - Ordinato, fa entrambe le fasi provando a far ripartire la manovra.

Fofana 6 - Soffre le maniere decise dei bolognesi facendosi vedere poco nelle incursioni. (Dall'84' Walace sv).

Sema 6 - Prestazione da soldatino, facendo su e giù per la fascia senza sbavature ma senza spunti importanti.

Nestorovski 6 - Soprattutto nella seconda parte di gara si rende pericoloso, con le squadre più lunghe e l'occasione di sfruttare le ripartenze. È una spina nel fianco ma nel concreto non impegna mai Skorupski.

Okaka 6.5 - Il giocatore di peso che serviva davanti. Bagna la prima da titolare con un preciso gol di testa. Generoso, sgomita anche troppo, al punto di rischiare il cartellino rosso. Tudor se ne accorge e lo toglie. (Dal 64' Lasagna 6 - Utile carta da giocarsi con l'avversario maggiormente esposto in avanti. Fa il suo con qualche accelerazione pericolosa).