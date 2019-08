Le pagelle dell'Udinese - Becao, prima col botto. De Paul entra e pennella

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Musso 6 - Incredibile, ma vero. Un esordio senza essere mai impegnato.

Becao 7 - Roccioso in difesa, annullando Piatek e Castillejo. Nella ripresa si scopre a sorpresa goleador decidendo la partita. E pensare che prima d'ora, in carriera, non aveva mai segnato.

Troost-Ekong 6.5 - In una gara sorprendentemente tranquilla decide di muovere lui le acque, regalando una palla gol a Piatek e disinnescandola.

Samir 6 - Rischia grosso per un mani (involontario) in area, rischiando di rovinarsi e rovinare il pomeriggio ai tifosi dell'Udinese.

Stryger Larsen 6 - Spinge meno di quanto potrebbe, il Milan di questa sera avrebbe dovuto dargli più coraggio. Prova onesta.

Fofana 6.5 - Fisico, corsa, grinta. Il solito Fofana che si fa sentire in mezzo al campo, tentando anche qualche sortita. (dal 71' Nestorovski sv).

Jajalo 6.5 - I due anni in Serie B non lo hanno arrugginito. Fra i più positivi dei suoi, suggerisce e si propone anche in avanti, cercando dalla distanza la gioia personale.

Mandragora 6.5 - Piedi buoni, qualche buon suggerimento e la prima conclusione in porta della partita. Costringe Calhanoglu al fallo da cartellino giallo.

Pezzella 6 - Lo aspetta il Parma, eppure Tudor lo schiera dal 1' e lui si congeda dal proprio pubblico con una prova di sostanza e senza paura di metterci la gamba, prima di cedere il testimone al giocatore che difenderà in questa stagione la fascia sinistra dell'Udinese. (dall'81' Sema sv).

Pussetto 5.5 - Svaria sul fronte offensivo senza trovare mai creare problemi. (dal 71' De Paul 6.5 - Entra e pennella dal corner il pallone della vittoria).

Lasagna 6 - Bloccato nel primo tempo, prende coraggio nei secondi 45' impegnando i difensori e anche Donnarumma.