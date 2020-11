Le pagelle dell'Udinese - Becao un totem, De Paul superiore. Gotti, ora la scossa

Sassuolo-Udinese 0-0

Musso 6 - Qualche ansia in avvio, poi ordina pop corn e bibite per assistere a uno dei film più noiosi mai trasmessi.

Becao 7 - Voto alto, se considerata la partita. Però annulla Boga, che sulla carta era un pericolo col cerchio rosso. Totem di Gotti, non lo delude.

Nuytinck 6,5 - Torna al centro della difesa e il tempo non è passato. Un giallo evitabile e preso troppo presto, poi conduce la barca in porto senza scuoiare.

Samir 6,5 - Berardi si vede a tratti, lui non lo soffre più di tanto. Aiuta i compagni, sarebbe prezioso anche in manovra.

Stryger Larsen 6- Quinto di difesa come l’olandese più sotto. Tiene la posizione tentando qualche sporadica scampagnata offensiva.

De Paul 6,5 - È il centrocampo dell’Udinese. Ma anche la difesa e l’attacco. Fa tutto lui, senza svegliare una partita che delle sue invenzioni avrebbe avuto bisogno.

Arslan 6,5 - Esce con una benda e qualche altra ammaccatura qui e lì. Gara intelligente: non eccelsa, ma solida.

Pereyra 5,5 - Si vede poco, s’allarga spesso, contiene Berardi e poi Muldur senza patemi. Qualcosa in più, poteva anche offrirla, palla al piede.

Zeegelaar 6,5 - Contiene una fascia potenzialmente molto pericolosa dal Sassuolo.

Pussetto 5 - Palloni? Ne arrivano col contagocce. Le sue rare folate sbattono sulla solida retroguardia emiliana. (Dal 65’ Deulofeu 5,5 - Deve ritrovare la condizione).

Okaka 5,5 - Fa a sportellate, e inevitabilmente vince perché sono il suo fonte. Ha poche occasioni per pungere e in quelle non incide. (Dall’85’ Lasagna s.v.).

Gotti 6,5 - Non vince, non segna, porta a casa un solo punto. Vista la differenza in classifica con i padroni di casa, però, è comunque un risultato positivo. Ingabbia De Zerbi, nel finale prova anche a vincerla senza però mai smarrire la santa paura di perderla. La squadra è con lui, superato questo scoglio c’è da dare la scossa.