Le pagelle dell'Udinese - Brillano Okaka e De Paul, qualche incertezza per Samir

Musso 6: Nel primo tempo non viene praticamente mai impegnato, limitandosi all’ordinaria amministrazione. Nella ripresa è attento a respingere la conclusione di Mattiello.

Becao 6: A volte interviene con un po’ troppa irruenza, rischiando la sanzione. In generale non ha grosse difficoltà nelle chiusure sulle ripartenze avversarie. Resta la buona prestazione.

De Maio 6,5: È lui ad avviare l’azione che porta all’1-0 dell’Udinese. In difesa non va praticamente mai in difficoltà e controlla agevolmente Simeone.

Nuytinck s.v.: Un po’ troppo aggressivo soprattutto in avvio di gara. Si fa male dopo uno scontro di gioco con Joao Pedro ed è costretto a lasciare il campo, decisamente dolorante, dopo appena un quarto d’ora. Dal 15’ Samir 5,5: Nella ripresa soffre non poco le ripartenze dei sardi. Nel finale si perde Joao Pedro che per poco non realizza l’1-1.

Stryger Larsen 6.5: Mette subito il suo zampino sul match regalando a Okaka l’assist per l’1-0 bianconero. Rimedia un’ammonizione nel corso del primo tempo che gli costerà la presenza in campo nella prossima sfida. Gioca il resto della gara inevitabilmente condizionato.

De Paul 7: Si rende pericoloso in un paio di occasioni nel primo tempo, in una delle quali impegnando Cragno. Utile in ripartenza per i friulani, fa tremare Cragno nel finale di primo tempo, spedendo a lato di un soffio.

Walace 6.5: Gioca con una spalla dolorante, ma fa comunque valere il proprio peso specifico in mezzo al campo. Dalle sue parti non si passa.

Sema 6: Quando riparte dà sempre la sensazione di poter creare qualcosa di pericoloso, ma risulta un po’ troppo discontinuo nel corso della gara. Si conferma comunque una garanzia come mezzala.

Zeegelaar 6: La mediana in tandem con Sema sembra trovarsi a meraviglia. Qualche sbavatura di troppo in fase di copertura. Gli avversari chiedono un calcio di rigore per un suo possibile fallo di mano, ma alla fine ha ragione lui. Dall’82’ Ter Avest s.v.

Okaka 7: Pronti via, gli capita subito il pallone giusto per incidere sul match. È bravo a superare la marcatura di Ceppitelli e a insaccare in rete l’1-0. Poi lavora molto per la squadra, riuscendo comunque a ritagliarsi lo spazio per qualche conclusione interessante. Dal 68’ Nestorovski 5,5: Entra nel momento di massima pressione del Cagliari e fatica a tenere alta la squadra.

Lasagna 6,5: Trova il gol in contropiede nel finale di primo tempo, ma il guardalinee glielo annulla per posizione di fuorigioco. In generale quando prende palla riesce sempre a creare pericoli dalle parti degli avversari.