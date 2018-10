Le pagelle dell'Udinese - De Paul alla Del Piero, esordio amaro per Musso

Genoa-Udinese 2-2

Musso 5 - Macchia il suo esordio causando ingenuamente il rigore dell'1-0.

Opoku 5 - Va a vuoto dopo pochi minuti e quasi manda in gol Bessa. Entra in maniera scomposta su Sandro prendendosi il giallo. Deve adattarsi al calcio italiano.

Troost-Ekong 6 - Alcune buone chiusure, gioca bene considerando la spada di Damocle del giallo rimediato dopo soli 15 minuti.

Samir 6 - Attento dietro, riesce anche a sganciarsi e mettere qualche pallone in mezzo.

Pussetto 6 - Si vede poco ma ha il merito di mandare in crisi Romero garantendo ai suoi la superiorità numerica negli ultimi 20 minuti. (dall'85' Balic sv).

Fofana 6 - Un po' in mezzo, un po' a destra: gioca un'onesta partita pur al di sotto delle sue posisbilità.

Behrami 5.5 - Duro, anche troppo. Velazquez lo toglie anche per evitare alla squadra l'inferiorità numerica. (dal 63' Ter Avest 6 - Ha buoni numeri e velocità).

Barak 6 - Fa girare palla, svaria fra mediana e corsia sinistra. (dal 79' Mandragora sv).

Stryger Larsen 6.5 - Si scopre migliore rispetto ad altre prove da terzino destro. Spinge spesso e si porta via i difensori genoani in occasione del 2-2 di De Paul, libero di calciare.

Lasagna 6.5 - Ha poche occasioni ma le sfrutta alla grande. Quasi porta in vantaggio ai suoi nel primo tempo, nella ripresa sale in cielo e rianima i friulani con l'1-1.

De Paul 7 - Pennella l'1-1 siglato Lasagna, poi fa tutto da solo con un tiro a giro alla Del Piero. Scuote la partita in cinque minuti.