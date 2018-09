Le pagelle dell'Udinese - De Paul ci prova. Machis sottotono

FIORENTINA-UDINESE 1-0 (73' Benassi)

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Scuffet 5,5 - Tocca pochissimi palloni, visto che la Fiorentina raramente arriva al tiro. Ma sul gol forse poteva fare qualcosina in più.

Larsen 5,5 - Si limita al compitino. In difesa regge abbastanza bene, ma davanti si vede poco e la manovra ne risente.

Nuytinck 6,5 - Il migliore della retroguardia friulana. Guida bene il reparto, sempre attento e protagonista in un paio di occasioni di chiusure decisive. (Dall'88' Viseu sv).

Troost-Ekong 6 - Una prestazione sofferta ma comunque positiva. Nel primo tempo si vede pochissimo, nella ripresa prende meglio le misure e nel finale è bravo a respingere i contropiedi gigliati con la squadra sbilanciata in avanti.

Samir 6 - Dalla sua parte Chiesa fatica e non poco. Solido in fase difensiva, difetta in impostazione ma si spreme fino al'lultima goccia di sudore.

Behrami 6,5 - Il polmone ed il cuore della squadra. Si butta su tutti gli avversari che passano nella fascia centrale del campo, spesso con buoni risultati. (dall'80' D'Alessandro, sv).

Fofana 6 - Una buona prova, anche se manca il guizzo, lo spunto che potrebbe far male in attacco. Col crescere della condizione però arriveranno anche le idee offensive.

Machis 5 - Lanciato titolare da Velazquez, non regala quelle accelerazioni che ci si aspetterebbe. Prova piuttosto incolore.

De Paul 6,5 - Ogni azione offensiva dell'Udinese passa dai suoi piedi. Porta qualità a centrocampo e cerca di ricamare in attacco.

Pussetto 6 - Tanta corsa, qualche accelerazione ma poca concretezza. Ma era alla prima da titolare. (Dal 62' Teodorczyk 6 - Entra bene in partita, lotta come un leone e crea qualche problema alla retroguardia gigliata).

Lasagna 5,5 - Prova dura in mezzo a Pezzella e Vitor Hugo. Si batte e sgomita ma con pochissima efficacia.