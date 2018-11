Le pagelle dell'Udinese - De Paul croce e delizia. Male Fofana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Musso 6 - Poche responsabilità sui gol subiti, tiene in partita i suoi nel finale.

Wague 5,5 - Non dà mai l'impressione di essere sicuro. Si lascia sorprendere spesso dagli inserimenti degli avversari.

Ekong 6 - Fa buona guardia al centro della difesa, l'Empoli non crea molto se non in campo aperto.

Samir 6 - Grande attenzione in fase difensiva, è costretto a uscire per infortunio dopo un'ora di gioco. (Dal 64' Machis 6,5 - La sua velocità mette in difficoltà Di Lorenzo. Suo l'assist per Pussetto).

ter Avest 6 - Buona prestazione dell'esterno olandese, sempre pericoloso nelle sortite offensive. (Dall'83' D'Alessandro s.v.).

Fofana 5,5 - Straripante sul piano fisico, ma si innamora troppo del pallone e ne perde tanti in mezzo al campo.

Mandragora 5,5 - Dovrebbe seguire gli inserimenti di Krunic, ma non sempre è attento.

Stryger Larsen 6,5 -. Sfiora un gol straordinario con un gran destro a giro nel primo tempo. La sua duttilità è fondamentale nello scacchiere tattico di Velazquez.

De Paul 6,5 - Mezzo voto in meno per il rigore sbagliato, ma solo un Provedel in giornata di grazia gli nega la gioia del gol.

Lasagna 6 - Due grandi occasioni nel primo tempo, ma è impreciso e la traversa gli nega il gol. Nella ripresa si procura il rigore fallito da De Paul.

Pussetto 6,5 - Anche lui va a sbattere contro un super-Provedel in più di una circostanza. Pericolo costante, segna il gol inutile della bandiera.