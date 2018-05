Le pagelle dell'Udinese - De Paul, dove sei finito? Si salva solo Lasagna

Udinese-Inter 0-4

Bizzarri 4,5 - Subisce quattro gol e, a memoria, non compie nessuna parata di livello. Anzi, sbaglia su qualche rete incassata. L'errore più chiaro è quello sul 3-0 realizzato da Icardi, quando non arriva su un pallone abbastanza semplice sul primo palo.

Stryger Larsen 5 - Un paio di chiusure nel primo tempo facevano presagire una prestazione di livello. Così non è stato, perché il ciclone Inter fa crollare anche lui.

Danilo 5,5 - Raggiunge quasi la sufficienza non tanto per la prova nei novanta minuti, ma per i due salvataggi sulla linea che negano un passivo maggiore, per fortuna dell'Udinese.

Samir 5 - E' l'unico ad avere la gamba per fronteggiare la velocità di manovra dell'Inter, eppure spesso appare in ritardo, non ci sta dietro con la testa.

Widmer 5,5 - Garantisce buona corsa, ma è in ritardo su qualche diagonale, soprattutto nel primo tempo.

Fofana 4,5 - Non entra mai davvero in partita. Tocca più gambe degli avversari che palloni. E nella ripresa si becca l'espulsione per una dura tacchettata rifilata a Perisic.

Behrami 5 - Di norma è un guerriero, oggi prova a combattere ma perde quasi in partenza. Meno veemente rispetto al solito. Dal 74' Jankto s.v.

Balic 5,5 - Gioca da mezzala, non più come perno centrale. Qualche buona incursione e poco altro, ma almeno l'impegno c'è.

Adnan 5 - Viene spesso saltato da Cancelo sulla fascia, non riesce a garantire la copertura che servirebbe contro questa Inter. Troppi problemi nell'uno contro uno e nei movimenti difensivi.

De Paul 4,5 - Sarà che da uno con la sua tecnica ci si aspetta sempre qualcosa in più, ma tra i profili maggiormente deludenti oggi c'è anche lui. L'argentino, dall'alto del suo numero 10, dovrebbe dare qualità, invece spesso rallenta la manovra ritardando la giocata. Troppo lento. Dal 51' Barak 5,5 - Entra e non incide, non lascia traccia in quasi un tempo intero.

Lasagna 6 - E' il migliore dell'Udinese. Attacca sempre bene lo spazio giusto, sbucando più volte alle spalle dei difensori. Che crescita la sua: l'ex Carpi anche oggi, in una gara difficilissima, sfiora il gol. Dal 79' Perica s.v.