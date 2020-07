Le pagelle dell'Udinese - De Paul illumina il San Paolo. Musso vola, Nuytinck si fa anticipare

vedi letture

Napoli-Udinese 2-1 (22' De Paul, 31' Milik, 95' Politano)

Musso 6,5 - Un po' impreciso coi piedi, ma sempre reattivo tra i pali. Può poco sulla zampata sotto misura di Milik, compie come di consueto almeno due interventi salva-risultato (compresa la deviazione sul tiro di Zielinski che finisce sulla traversa) e si deve arrendere alla fine soltanto alla sassata di Politano.

Becao 6 - Realizza subito un salvataggio decisivo in scivolata e disputa nel complesso una partita affidabile in difesa.

De Maio 5,5 - Meno sicuro e un po' impreciso in mezzo all'area di rigore, dove commette qualche leggerezza di troppo.

Nuytinck 5,5 - Si fa anticipare da Milik in occasione dell'1-1 azzurro, macchiando una prova fino a quel momento sufficiente.

Stryger Larsen 5,5 - Perde il duello con Mario Rui sulla fascia destra, dove attacca poco e va in difficoltà dinanzi alle continue avanzate del portoghese.

De Paul 7 - Obiettivo del Napoli da almeno un paio di sessioni di mercato, è proprio l'argentino a sbloccare l'incontro con un inserimento puntuale sul secondo palo e a sfiorare anche il "gol beffa" con un delizioso pallonetto nel finale. Luci al San Paolo.

Walace 6,5 - Tanta quantità in mediana e pure diverse incursioni a testa alta nella metà campo avversaria: quella offerta a Napoli è tra le sue migliori prestazioni in maglia bianconera. Peccato che debba terminare anzitempo a causa di un infortunio alla spalla (Dall'88' Troost-Ekong s.v.).

Fofana 5,5 - Poco reattivo sulla finta di Fabian Ruiz, che lo ipnotizza in area di rigore e serve a Milik l'assist dell'1-1. Da rivedere anche qualche scelta palla al piede in contropiede.

Zeegelaar 6 - Spinta costante sulla sinistra, è proprio lui difatti a propiziare il gol di De Paul con una triangolazione in velocità con Nestorovski e un cross ben calibrato sul secondo palo (Dall'81' Ter Avest s.v.).

Nestorovski 6 - La insacca di testa dopo neanche dieci minuti, ma è nettamente in fuorigioco. Quindi, si mette al servizio dei compagni e contribuisce allo 0-1 friulano con una giocata intelligente.

Lasagna 6 - Dopo aver segnato sei gol in sei partite, potrebbe allungare la sua striscia positiva grazie a un assist involontario di Manolas a pochi passi dalla porta partenopea. Ospina, però, è bravo a dirgli di no con un intervento provvidenziale (Dal 92' Sema s.v.).

Luca Gotti 6 - Ha gli uomini contati in attacco e in mediana, per il resto si affida ai titolari di sempre. La sua Udinese gioca proprio il tipo di partita che aveva preparato: ben allineata, chiusa quasi sempre nella rispettiva metà campo e pronta al contempo a punire il Napoli in contropiede. La sconfitta è indolore, perché il +7 sul Lecce in classifica resta comunque, ma i bianconeri possono recriminare sicuramente per il fatto di aver preso ancora una volta il gol del ko in pieno recupero.