Le pagelle dell'Udinese - De Paul imprendibile, Musso salva tutto nel finale

vedi letture

UDINESE - GENOA 1-0

Musso 6,5 - Si sporca i guantoni soltanto nel finale, con una parata che salva il risultato. Un solo intervento, ma decisivo per poter regalare tre punti ai suoi.

Becao 6,5 - Non forza mai la giocata, anzi. Spesso si inventa play basso e prova anche ad innescare i compagni con un paio di lanci lunghi.

Nuytinck 6 - Si propone in un paio di occasioni, spesso prova a rompere le linee del Genoa con azioni personali. Nel finale allontana i pericoli in tutti i modi possibili.

Samir 6 - Fa buona guardia, da evidenziare l’ottima chiusura su Pandev nei primi minuti di gioco. Sempre concentrato, non lascia spazi agli avversari

Stryger Larsen 6 - - Sulla sua corsia c’è Pellegrini, anziché mettersi a competere in velocità prova a tenerlo come può. Soffre durante la sfida, ma tiene bene il campo.

De Paul 7 - Gli serve qualche minuto in più rispetto ai compagni per accendersi, ma quando cambia marcia è imprendibile. Suo il gol che decide il match: controllo e tiro imparabile, la qualità non si discute. Nel finale fa tremare la traversa con un gran calcio di punizione.

Arslan 6 - Fa tanto movimento soprattutto nel primo tempo, recupera diversi palloni. Manca nell’inserimento, ma dà una buona mano ai suoi in fase di non possesso. (Dal 67’ Mandragora 6 - La buona notizia è il suo rientro in campo. La condizione manca, ma serve ancora tempo).

Pereyra 5,5 - Partita da dimenticare per il centrocampista albiceleste. Una sola accelerazione palla al piede, poi scompare dai radar. (Dal 91’ Makengo s.v.).

Zeegelaar 6 - Poco preciso al momento del cross, spreca diverse occasioni. Entra però nell’azione del gol recuperando un pallone altissimo e innescando Okaka.

Pussetto 5,5 - Qualche apertura quando si aprono gli spazi, ma si vede davvero poco. Un paio di conclusioni in porta, ma non spaventa Perin. (Dal 67’ Lasagna 6 - Negli spazi crea sempre pericoli, si guadagna un buon calcio di punizione).

Okaka 6,5 - Quando la partita si mette sul piano fisico non si tira indietro. Suo l’assist per De Paul, lotta e fa sportellate durante tutto il match.

Luca Gotti 6 - Gestisce bene i cambi e non chiede molto ai suoi: affronta il Genoa in maniera speculare con un unico obiettivo, quello di portare a casa punti.