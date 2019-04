Le pagelle dell'Udinese - De Paul man of the match, Zeegelaar rosso in 5'

Udinese-Empoli 3-2 (11' Caputo, 15' e 41' De Paul, 24' Krunic, 45' Mandragora)

Musso 7 - Incolpevole sui gol subiti, risponde subito presente su Farias. Altra prestazione di grande livello per il portiere argentino, che intorno al 61' compie un autentico miracolo salvando il risultato sul tiro a botta sicura di Antonelli.

Opoku 5,5 - Va vicino a un gol capolavoro quando fa tutto da solo in apertura di secondo tempo senza però trovare la porta. In difesa, tuttavia, soffre parecchio l'istinto del gol e il senso della posizione di Caputo. Da rivedere, così come tutta la difesa, in occasione del primo gol dell'Empoli.

Troost-Ekong 5,5 - In una partita con ben cinque reti totali, tre da una parte e due dall'altra, i difensori difficilmente possono risultare tra i migliori in campo. Per Troost-Ekong si segnalano sì qualche buon anticipo e chiusura, ma anche troppe sbavature.

Samir 6 - Mezzo voto in più rispetto ai due compagni di reparto. Sbroglia un paio di situazioni molto pericolose in area e il suo ottimo assist per Fofana avrebbe sicuramente meritato miglior sorte.

Stryger Larsen 6 - Torna dalla squalifica riportando corsa e dinamismo sulla fascia destra. Non una prova eccelsa, ma propizia il rigore trasformato da De Paul per il 2-2 con un buon passaggio in area per Lasagna.

Fofana 5,5 - Il suo velo sul passaggio di Okaka per De Paul contribuisce al momentaneo pari dell'Udinese. Prezioso come al solito tanto quando c'è da difendere quanto quando c'è da attaccare. Sulla sua partita pesa però come un macigno l'errore a porta vuota su passaggio di Samir che avrebbe chiuso anzitempo l'incontro sul 4-2 (Dall'89' Sandro s.v.).

Mandragora 7 - Un altro gol da applausi, l'ex Juve d'altronde difficilmente realizza reti banali. È proprio il suo siluro di sinistro da fuori area a portare infatti in vantaggio l'Udinese al termine di un primo tempo imprevedibile ed emozionante.

De Paul 7,5 - Magia da fuori area con un classico tiro alla De Paul che non lascia scampo a Dragowski. È il più pericoloso nella formazione friulana e riscatta alla grande l'errore dal dischetto dell'andata trasformando impeccabilmente il penalty del 2-2. Punto di riferimento che sta tornando ai suoi livelli.

Zeegelaar 4,5 - Partita senza infamia e senza lode fino all'apertura del secondo tempo, quando in cinque minuti rimedia un doppio giallo piuttosto inutile con due entrate eccessive. Il rosso di Orsato è forse troppo severo, ma il fallo su Traorè - già ammonito - è un errore da principiante.

Lasagna 6,5 - Impegna Dragowski con due belle girate al volo nel primo tempo, poi conquista il rigore del 2-2 e la punizione dalla quale scaturisce il 3-2. Non segna, ma è una vera e propria spina nel fianco per la retroguardia avversaria. Applausi meritatissimi al momento della sostituzione (Dall'82' Pussetto s.v.).

Okaka 7 - Strappo incredibile in contropiede, tutto forza e velocità, e perfetto assist per l'1-1. Giocata d'alta scuola col tacco, invece, per servire Stryger Larsen prima del fallo su rigore di Maietta su Lasagna e il conseguente 2-2 friulano su rigore. Esce tra gli applausi - anche stavolta strameritati - per lasciare spazio a un difensore dopo l'espulsione di Zeegelaar (Dal 65' De Maio 6 - Entra in campo nel momento più difficile dell'Udinese aiutando i bianconeri a portare a casa una vittoria fondamentale in chiave salvezza grazie alla sua fisicità).