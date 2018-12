Le pagelle dell'Udinese - De Paul non entra in partita. Bene la difesa

Sassuolo-Udinese 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Musso 6,5 - Risponde bene a Duncan alla prima occasione del Sassuolo. Nella ripresa risponde bene ogni volta che viene chiamato in causa, anche se il Sassuolo ci mette del suo.

Stryger Larsen 6 - Dalla sua parte il Sassuolo spinge poco. Davanti però non si vede quasi mai, con l'Udinese arroccata in difesa per buona parte della gara.

Troost-Ekong 6,5 - Il migliore del reparto arretrato dei friulani. Giganteggia contro Babacar prima e contro Matri poi, se il muro dell'Udinese regge è un gran parte merito suo.

Nuytinck 6 - Fa buona guardia insieme al compagno di reparto. Gara di sofferenza ma alla fine ne esce vincitore.

ter Avest 6 - Sulla sua fascia di competenza il Sassuolo spinge con costanza con Berardi e Lirola. Difende bene a regala anche qualche cross nelle poche volte in cui l'Udinese passa la metà campo avversaria.

Mandragora 5,5 - Un bel tiro nella ripresa sul quale risponde bene Consigli. Troppo poco.

Behrami 6,5 - Un gladiatore in mezzo al campo. Nonostante una condizione fisica non ottimale, lotta come un leone su ogni pallone. (Dal 53' Lasagna 6 - Il suo ingresso in campo permette alla difesa friulana di rifiatare ogni tanto. Di palloni giocabili però ne arrivano pochi dalle sue parti)

Fofanà 6 - Solita gara di interdizione in mezzo al campo, si limita alla fase di contenimento.

Pezzella 5,5 - Soffre tantissimo il duello con Berardi. Spesso è costretto a ricorrere al fallo, alla quarta occasione si prende il giusto giallo.

de Paul 5,5 - Il capocannoniere dell'Udinese resta a secco al Mapei. Davanti i friulani combinano poco o nulla, complice anche un pomeriggio complicato dell'argentino.

Pussetto 5,5 - È il giocatore dell'Udinese che crea i maggiori problemi alla retroguardia del Sassuolo, anche se ai punti il duello lo vince Marlon. (Dal 73' Machis 5,5 - Ci mette un po' ad entrare in partita, nei minuti finali strappa applausi per una giocata ma non basta all'Udinese per trovare la via del gol).