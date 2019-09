Le pagelle dell'Udinese - De Paul rovina tutto, Musso tiene a galla i suoi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Inter-Udinese 1-0 (44' Sensi)

Musso 7 - Spesso per i fotografi, ma ci piace così. Anche perché allo spettacolo unisce l'utile: tiene in piedi l'Udinese con alcune parate di alto livello. Certezza.

Becao 5 - Soffre la velocità di Sensi, e si vede in occasione del gol: l'ex Sassuolo è bravo e in forma, ma con quasi 30 centimetri di differenza non può vincere lui un contrasto aereo.

De Maio 6,5 - Il migliore della retroguardia friulana, tiene a bada un Lukaku non in serata di grazia. Ma è pure sempre Lukaku.

Opoku 6 - A sorpresa c'è lui e non Samir. Nel complesso bene, una volta prese le misure a Politano.

Stryger Larsen 6 - Asamoah lo teme e si vede. Lui spinge meno di quanto potrebbe, ma contiene il diretto avversario.

Jajalo 5,5 - Mica facile, competere col centrocampo dell'Inter. Tiene botta come può, senza dare particolare qualità alla manovra dei suoi ma senza offrire svarioni. (Dal 70' Barak 6 - È presto per gridare al giocatore recuperato, ma qualche accenno lo regala).

Walace 6,5 - Altra sorpresa nelle scelte iniziali di Tudor. Ha fisico e anche piede. Prima a San Siro, come fosse alla Scala: non dispiace. (Dall'81' Mandragora s.v. - Entra a giochi fatti).

Fofana 5 - Schierato quasi da seconda punta, non lo è e si vede fin troppo. Con l'Udinese in dieci arretra, ma non riesce a dare una gran mano ai compagni.

Sema 5,5 - Volenteroso, a volte fin troppo. Il Candreva di Conte è un avversario tosto. (Dall'81' Pussetto s.v. - Leggasi Mandragora poco sopra).

De Paul 4 - Passi la provocazione, ma la sua reazione è fuori da ogni logica. Lascia i suoi compagni in 10 e rovina una partita fin lì ben giocata dai bianconeri. Più che a Candreva, lo schiaffo l'argentino l'ha dato a Tudor.

Lasagna 5,5 - Sbatte contro il trio difensivo dell'Inter. Scappa una sola volta, e quasi segna. Da solo in un deserto con tre stangoni da quasi due metri l'uno, non è mica facile.