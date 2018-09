Le pagelle dell'Udinese - De Paul sontuoso, Lasagna non punge

Bologna-Udinese 2-1 (42' Santander, 82' Orsolini; 32' Pussetto)

© foto di Insidefoto/Image Sport

Scuffet 5,5 - Sorpreso dalla gran botta (ma centrale) di Santander, non irreprensibile sul 2-1 di Orsolini.

Stryger Larsen 6,5 - Decisivo su Santander alla mezz'ora, dalle sue parti il Bologna è nullo: lui non fatica a livello difensivo e quando può si sgancia ben volentieri.

Troost-Ekong 5 - Il rigore non gli rimane sulla coscienza soltanto per gentile concessione dell'arbitro Manganiello.

Nuytinck 5,5 - Giornata disgraziata per la difesa friulana, che soffre parecchio nonostante la produzione offensiva del Bologna non sia delle più costanti.

Samir 5 - Mattiello sulla fascia fa il bello e il cattivo tempo.

Behrami 6 - Molto attento e anche parecchio ruvido nell'interdizione. Velazquez gli dà un compito chiaro e lui rispetta le consegne. (Dall'84' Machis s.v.-).

Pussetto 6,5 - La sua prestazione è tutta nel gol, per il resto fa poco oltre l'ordinario. Però è il primo in Serie A ed è anche un bel gol. (Dal 57' D'Alessandro 5,5 - Rimandato. Entra e gioca mezz'ora, ma non si direbbe.)

Fofana 6 - Ha vita sin troppo facile su un Nagy parecchio morbido. Facesse qualcosa di più quando si sgancia, sarebbe grasso che cola.

Mandragora 6 - Parte in un modo e chiude nell'altro. Nel senso che è il primo a tirare dei suoi, poi si dedica più alla costruzione del gioco che alle sortite offensive. Gli riesce.

De Paul 7 - Ispirato. Ha meritato la convocazione nell'Argentina e la onora con una prestazione sontuosa. Bello l'assist per il momentaneo 1-0 dell'Udinese, fino all'ingresso di Orsolini è con Santander il migliore in campo.

Lasagna 5 - Un'occasione sprecata a inizio partita su suggerimento di De Paul, poi scompare dalla partita. Non fa onore al pranzo domenicale. (Dal 64' Teodorczyk 5,5 - Crea qualche grattacapo in più ai difensori avversari, senza ricavarne granché. Non fosse altro, si vede di più del suo predecessore).