Le pagelle dell'Udinese - De Paul stringe i denti, Gotti non azzarda il cambio

UDINESE-CROTONE 0-0

Musso 6 - Una sola vera parata, più plastica che difficile, su punizione di Messias da casa sua.

Becao 6,5 - Vita facile su Riviere, s’inventa anche un paio di lanci interessanti.

Bonifazi 6,5 - Conduce in porto la barca senza troppe difficoltà. Cerca il gol d’autore nel finale.

Samir 6,5 - Più impegnato dei compagni in fase difensiva, regala anche un paio di sovrapposizioni imprecise solo nel cross.

Molina 5,5 - Seconda da titolare in stagione e si vede. Primo tempo in sordina, cresce col passare dei minuti. Ma ha una palla gol clamorosa e ne fa un sol boccone. (Dal 79’ Stryger Larsen s.v.).

De Paul 6,5 - Chi gli gravita attorno brilla di luce riflessa. Stringe i denti e chissà se è stata una buona idea. Passeggiando perde tanto, ma resta fuori categoria. Anche se il dolorino gli consiglia il tocchetto anziché il tiro.

Arslan 6 - Torna titolare e disegna una trama di gioco ordinata, senza essere un capolavoro. Ruvido quando e quanto serve, forse anche qualcosina in più.

Pereyra 5,5 - Qualche buona accelerazione, un paio di suggerimenti apprezzabili. In chiaroscuro, con qualche pausa di troppo.

Zeegelaar 6 - Meglio del dirimpettaio nella prima frazione, prova a spingere senza mai affondare o sfondare davvero.

Nestorovski 5 - Ci prova, ma butta alle ortiche anche un bel suggerimento di De Paul. Occasione sprecata. (Dal 65’ Deulofeu 6,5 - Il suo ingresso velocizza e rivitalizza l’attacco).

Pussetto 6 - In velocità dà la sensazione di poter far male, poi però questa non si tramuta in gol ed è un fatto. Bravo Cordaz nel fargli sprecare una ghiotta palla gol.

Gotti 6 - Gli manca il coraggio di togliere De Paul, e sfidiamo chiunque a farlo. La striscia di vittorie si ferma qui, ma tiene in cascina un punto che comunque fa brodo.