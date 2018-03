Le pagelle dell'Udinese - Delude Adnan, Fofana migliore in campo

Risultato finale: Udinese-Sassuolo 1-2.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bizzarri 6 - Non corre moltissimi pericoli, gestisce bene i palloni alti. Non può fare nulla sull’autogol di Adnan e sull’inserimento di Sensi.

Stryger Larsen 5 - Gioca una partita insufficiente, lascia troppi spazi ad Adjapong e perde il contrasto fisico con Babacar.

Danilo 6 - L'unico sulla sufficienza, sbaglia pochissimo anche in fase di impostazione. Sui palloni alti non si fa mai superare.

Samir 5 - Troppe imprecisioni, soprattutto quando viene attaccato. Si perde in qualche ricamo difensivo di troppo.

Widmer 5.5 - Non spinge molto sulla corsia di competenza, spesso lascia troppi spazi. Non incide, sbaglia troppo. (Dall’81’ Balic s.v.).

Fofanà 6.5 - Nel primo tempo sbaglia troppo, molti passaggi sono fuori misura. Poi si inventa un gran gol, pareggiando subito i conti. (Dal 57’ Barak 5.5 - Non entra bene in campo, sbaglia troppi palloni).

Behrami 5.5 - Gioca una buona partita, ma nel finale compie una dormita clamorosa sull'inserimento di Sensi.

Jankto 5 - Lotta in mezzo al campo, ci prova in ogni modo. Ma spesso è impreciso e perde i contrasti con i centrocampisti del Sassuolo.

Adnan 5 - Decisivo il suo autogol, dopo un paio di accelerazioni sulla corsia sinistra si spegne e sbaglia troppo.

De Paul 6 - Uno dei più propositivi, soprattutto nella ripresa. Predica nel deserto, non lo segue nessuno.

Maxi Lopez 5.5 - Prova a fare a sportellate, ma spesso non compie i movimenti corretti. Poco reattivo, non riesce ad incidere. (Dal 70’ Perica 5 - Prova ad essere aggressivo, ma non prende mai la porta).