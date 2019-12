Le pagelle dell'Udinese - Difesa shock, si salvano Musso e Mandragora

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lazio-Udinese 3-0 (9' e 36' rig. Immobile, rig. 46' Luis Alberto)

Musso 6 - Para il parabile, ma può poco e niente sulle tre reti della Lazio. Semmai, evita che il passivo sia ancora più pesante con almeno un paio di interventi provvidenziali.

Becao 5 - Si lascia beffare da Milinkovic-Savic in occasione dell'assist per Immobile, finendo ben presto in completa balia dell'attacco biancoceleste.

Troost-Ekong 5,5 - Sventa qualche situazione pericolosa e impedisce un risultato finale tennistico. Su Correa, però, entra in maniera troppo ruvida regalando alla Lazio il rigore del 2-0.

Nuytinck 5 - Ingenuo il fallo con cui stende Correa per il rigore del 3-0. Per il resto, stesso discorso dei compagni di reparto e insufficienza senza recriminazioni.

Stryger Larsen 5,5 - Perde il duello sulla fascia con Lulic, ma nella ripresa cresce progressivamente e riesce in almeno un paio di occasioni a farsi vedere nella metà campo dei capitolini.

Mandragora 6 - È uno degli ultimi a mollare e nel primo tempo sfiora pure il gol con un bel destro a incrociare dopo aver mandato in porta Nestorovski con un delizioso assist. Unica sufficienza insieme a Musso tra i titolari ospiti.

Walace 5,5 - Il brasiliano sbaglia poche giocate, ma contro Lucas Leiva e colleghi non riesce a estrarre il coniglio dal cilindro (Dal 76' Barak 6 - Entra in campo con grande spirito, non a caso l'Udinese nel quarto d'ora finale alza il suo baricentro).

De Paul 5 - La stella dell'argentino all'Olimpico non brilla affatto: prova a fare qualche numero dei suoi, quasi sempre però senza i risultati sperati (Dal 59' Fofana 6 - Porta maggiore dinamismo rispetto a De Paul, facendosi subito notare con le sue scorribande e le sue falcate palla al piede).

Samir 5 - Poca spinta sulla fascia sinistra, dove Lazzari lo sovrasta dall'inizio alla fine mettendo in area un gran numero di cross velenosi.

Nestorovski 5 - Spreca una ghiotta occasione sullo 0-1 sparando alto a tu per tu con Strakosha un ottimo invito di Mandragora. Poi esce alla distanza dal match.

Okaka 5,5 - Generoso spalle alla porta, si abbassa spesso per ricevere palla, ma anche per questo non trova mai la giocata in area (Dall'81' Teodorczyk s.v.).