Le pagelle dell'Udinese - Difesa rocciosa, Okaka croce e delizia

Udinese-Torino 1-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Musso 6,5 - Nel primo tempo non deve neanche sporcarsi i guantoni. Ad inizio ripresa è decisivo sulla rovesciata di Belotti. Poche parate, ma fondamentali. Una garanzia fra i pali.

Opoku 6,5 - Il migliore in campo nel primo tempo. Chiude bene dietro, poi si inventa un paio di giocate degne del miglior funambolo brasiliano. Nella ripresa si limita a difendere ma lo fa con ordine.

Troost-Ekong 7 - Insuperabile in difesa. Vince il duello fisico con un armadio come Belotti e guida il reparto arretrato da leader vero.

Samir 6.5 - Ottima prestazione, come del resto tutto il reparto arretrato. Gioca d'anticipo, domina nel gioco aereo.

ter Avest 5.5 - Forse il più in difficoltà dell'Udinese. Spinge poco dalla sua parte e fatica molto contro Laxalt. (Dal 63' Becao 6,5 - Entra benissimo in partita, col suo ingresso la squadra cambia modulo ma il reparto arretrato non ne risente. )

Mandragora 6,5 - Preciso e attento in mezzo al campo quando c'è da difendere, intelligente quando c'è da attaccare. Sua la sponda di testa dalla quale nasce il gol del vantaggio bianconero firmato Okaka.

Jajalo 6.5 - Fra i più positivi dei suoi, soprattutto nel primo tempo. Impegna Sirigu dalla distanza, sempre in pressing sul portatore di palla quando il Toro attacca.(Dal 73' Walace 6 - Fa buona guarda in mezzo al campo. Il suo ingresso aiuta la squadra a mettere in ghiaccio il risultato. )

de Paul 6,5 - Cresce con il passare dei minuti : nel finale cerca il gol con insistenza, ma trova Sirigu sulla sua strada. Da premiare l'atteggiamento dell'argentino: non si arrende mai, lotta su ogni pallone. Un esempio

Sema 6 - Pericoloso e sfortunato dopo una manciata di secondo, quando la sua conclusione viene fermata dal palo. Dà il via all'azione che porta al gol di Okaka.

Okaka 6,5 - Sbaglia un clamoroso gol a porta vuota ad inizio gara. Si riscatta nel finale di primo tempo, quando manda il pallone in rete dopo la sponda di Mandragora.

Lasagna 5 - Brutta partita dell'attaccante bianconero, mai pericoloso e praticamente mai in partita. (Dall'85' Nestorovski S.V)