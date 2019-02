Le pagelle dell'Udinese - Disastro De Paul-De Maio, Musso provvidenziale

Torino-Udinese 1-0 (31' Ola Aina)

Musso 7 - L'Udinese in estate ci ha puntato con forza e ormai è chiaro il perché. Altra prova sontuosa del portiere argentino, che para il parabile e anche qualcosa in più con interventi provvidenziali.

De Maio 4,5 - Contro Ansaldi e Berenguer oggi ha vita dura, durissima. Chiude la sua brutta partita rimediando un cartellino rosso per doppia ammonizione nel recupero.

Troost-Ekong 6 - Tra le poche note liete della squadra bianconera nella sconfitta di Torino. Prova di personalità ed efficacia, se il digiuno di Belotti continua è anche merito suo.

Nuytinck 5 - Si fa sovrastare fisicamente da Ola Aina in occasione del vantaggio granata, mostrando subito di non essere nella sua giornata migliore. Da brividi il controllo sotto pressione di Iago Falque dopo un cambio di gioco di De Maio.

Stryger Larsen 5,5 - Ansaldi nel primo tempo lo salta come e quando vuole, ma nella ripresa l'esterno danese cresce e prova a trascinare i friulani alla ricerca del pari con le sue galoppate sulla fascia.

Fofana 5,5 - Meno lucido e creativo del solito, seppur sempre generoso. Lo spirito di sacrificio e iniziativa oggi però non può bastare (Dal 66' Ingelsson 5,5 - Entra in campo con grande voglia e coi tempi giusti, ma alla fine non riesce a incidere sul match).

Mandragora 5 - Troppo impreciso. Il centrocampo dell'Udinese oggi non gira affatto e la squadra di Nicola è costretta ad affidarsi così alle iniziative dei singoli, già poco ispirati per proprio conto.

De Paul 4,5 - Una punizione nel primo tempo, un rigore sbagliato e una traversa (con deviazione di Djidji e Sirigu) nel secondo. Continua il periodo no del fantasista argentino, che fallisce l'occasione più nitida dei bianconeri per ripristinare l'equilibrio. È il suo secondo errore dal dischetto quest'anno.

D'Alessandro 5,5 - Non smette mai di correre, ma spesso si incaponisce troppo nella giocata. Avrebbe il merito di avviare l'azione dell'1-1 firmato Okaka, prima assegnato e poi annullato da Guida (Dal 90' Teodorczyk sv).

Okaka 5,5 - Si vede poco, pochissimo. Ma in chiusura di gara prima conquista il rigore sbagliato da De Paul e poi va vicino all'impresa con un gran destro che si insacca in rete alle spalle di Sirigu. La posizione di fuorigioco di Lasagna (ravvisata dall'arbitro con l'ausilio del VAR), però, gli rovina la festa dopo appena pochi secondi.

Pussetto 5 - Djidji gli regala subito il pallone dell'1-0, ma Sirigu dice di no con un buon intervento. Poi sparisce progressivamente dal terreno di gioco (Dal 67' Lasagna 6 - Molto più propositivo dell'argentino. Si fa subito notare con la sua velocità e al 97' mette sui piedi di De Paul il pallone del tanto cercato 1-1. Senza però trovare i risultati sperati).