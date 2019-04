Le pagelle dell'Udinese - Disastro in difesa, De Paul si fa ipnotizzare

© foto di www.imagephotoagency.it

LAZIO-UDINESE 2-0 (21' Caicedo, 24' aut. Sandro)

Musso 5 - In controtendenza rispetto alle ultime uscite. Esce a farfalle sul 2-0 e anche sul potenziale 3-0 annullato. Il primo gol è sul suo palo, anche se in quel caso non ci sentiamo di attribuirgli particolari responsabilità.

Stryger-Larsen 6 - Il migliore della sgangherata difesa friulana. Fa il possibile, leggi anche salvare un gol già fatto a Parolo. Peccato che non basti.

Troost-Ekong 4,5 - Morbido su Immobile in occasione del primo gol, perde Milinkovic-Savic sul secondo. E Caicedo in un altro paio di occasioni.

Wilmot 5 - Sta a guardare Caicedo sulla rete dell'ecuadoriano. Ha l'attenuante dell'età.

Ingelsson 5 - Prima da titolare, non fa molto per renderla memorabile. Tudor lo sostituisce all'intervallo per avere più spinta. (Dal 46' D'Alessandro 6,5 - Per un quarto d'ora l'Udinese è viva. Merito del suo ingresso, che un minimo di sveglia lo suona).

Badu 6 - Il suo colpo di testa a inizio gara è il momento sliding doors della partita. Colpisce la traversa, un minuto dopo la Lazio segna: chissà cosa sarebbe successo, con quel gol. Discreto rientro, cala in maniera comprensibile col passare dei minuti. (Dal 58' Teodorczyk 5,5 - Dovrebbe dare la scossa, invece subisce il ritmo fiacco della gara nel momento in cui entra in campo).

Sandro 5 - Più sfortunato che altro in occasione dell'autore, non fa granché per redimersi.

Mandragora 5,5 - Tiene botta come può, mette anche un bel traversone per Badu che incolpevolmente il compagno manda sulla traversa.

Zeegelar 5 - Poca spinta e difesa così così. Sulle fasce l'Udinese fatica parecchio oggi.

De Paul 5 - Terzo rigore sbagliato in questo campionato. Strakosha è anche bravo, ma di fatto ha l'occasione per cambiare la storia della partita e non la capitallzza. (Dal 74' De Maio 6 - Entra a partita già finita, 16 minuti in cui succede poco o nulla).

Lasagna 6 - Predica nel deserto, scatta nei pochi spazi che la difesa avversaria gli concede. Conquista il calcio di rigore, è l'unico a impegnare Strakosha su azione.