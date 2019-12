Le pagelle dell'Udinese - Fofana gol e assist. Finalmente De Paul

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Musso 6 - Scivola rinviando nel primo tempo e per poco Nainggolan non lo punisce. Nel secondo tempo nega il pareggio al Cagliari con un guizzo, mentre non può niente sulla rete di Joao Pedro.

De Maio 6,5 - Annulla i suoi avversari mettendo in campo sia il suo fisico che la sua esperienza. Gara solida del francese che ormai è un titolare fisso nella retroguardia di Gotti.

Troost-Ekong 6 - Buona prova difensiva del centrale di difesa di Gotti che non va praticamente mai in affanno né con Simeone né con Cerri, dando solidità a tutto il reparto.

Nuytinck 6 - Preciso negli anticipi, ottimo anche come posizione in campo. L'Udinese ha sofferto poco per tutto l'arco della gara con una difesa ordinata che ha regolato alla grande l'attacco dei sardi.

Stryger Larsen 6 - Gara senza infamia e senza lode per l'esterno di Gotti che ha fatto al meglio il suo compito senza strafare o cercare giocate a effetto.

Fofana 7,5 - Suo il passaggio per De Paul in occasione del gol dell'1-0, sua la rete della vittoria dopo il pareggio di Joao Pedro. Partita da incorniciare per il centrocampista che ha anche vestito la fascia da capitano. Migliore in campo.

Mandragora 6,5 - Mette ordine in mediana e dai suoi piedi partono sempre palloni interessanti. Prova anche a mettersi in proprio senza fortuna ma la sua prova è stata comunque positiva.

De Paul 7 - Splendido il destro con cui ha sbloccato la gara al 39'. Per il resto dà davvero tanto in campo, aiutando i suoi compagni per tutto l'arco della gara anche in fase difensiva. (Dal 70' Jajalo 6 - Entra in campo in un momento complicato, con le due squadre che stavano combattendo su ogni pallone. Non sfigura).

Sema 6,5 - Buona spinta sulla corsia sinistra nel primo tempo. Anche nella ripresa si fa vedere con continuità ed è davvero una spina nel fianco per la difesa del Cagliari. Ottima prestazione dell'esterno di Gotti. (Dal 66' Ter Avest 5,5 - Pensa più a difendere che ad attaccare. Fa quello che gli chiede Gotti, perdendo però Joao Pedro nell'azione del gol).

Lasagna 5,5 - Cestina la prima vera occasione della partita mandando alto dopo aver superato Klavan in velocità. Non molto lucido in fase offensiva ma si è dato da fare. (Dal 79' Pussetto 6 - Entra con il piglio giusto e riesce a prendere punizioni importanti nel finale, tra cui quella che porta all'espulsione di Pisacane).

Okaka 6 - Corre e si batte per tutta la partita. Suo il cross, sporcato da Pisacane, per il gol del 2-1 di Fofana. Prova sufficiente per l'ex Roma che ha fatto a sportellate con tutta la retroguardia ospite.