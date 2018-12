Fonte: Udinese-Atalanta 1-3

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Musso 6 - Come Berisha ha poco lavoro. Non può evitare nemmeno uno dei tre gol.

Larsen 6 - Fuori posizione sul 3-1, non ha grandi responsabilità.

Nuytinck 5,5 - Difende bene su Rigoni. Ruvido ma stabile, si perde completamente Zapata sul primo gol.

Troost-Ekong 4,5 - Alle volte un po' troppo legnoso, sarebbe lui il difensore deputato a marcare Zapata.

Ter Avest 6 - Dalla sua zona non arrivano pericoli, ed è una notizia perché Gomez non si accende mai.

Fofana 5 - Perde un mucchio di palloni, oltre al contatto visivo sul liscio di Barrow che genera il secondo gol. Giocata straordinaria sul palo, ma male tutto il tempo.

Mandragora 5,5 - Ha la colpa di fermarsi e non credere di potere intercettare l'assist involontario sull'1-2. Perde qualche pallone di troppo.

De Paul 5,5 - Ha il compito di cantare e portare la croce, ci riesce a metà.

Pezzella 5 - Si fa vedere poco sulla sinistra (dal 72' Vizeu s.v.).

D'Alessandro 7 - Dà molti problemi al dirimpettaio Masiello, oltre a firmare l'assist per l'1-1. Esce sfinito (dal 66' Pussetto s.v.).

Lasagna 6 - Presente quando c'è da spingere in porta per il pari, poi vive sulla riga del fuorigioco. Qualche volta troppo in là.