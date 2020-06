Le pagelle dell'Udinese - L'attacco di Gotti non punge, De Maio bruciato da Belotti

Torino-Udinese 1-0

(16’ Belotti)

Musso 6 - Non benissimo sul tiro di Belotti: un bolide sì, ma il gol arriva sul suo palo. Poi fa di tutto per farsi perdonare. E, va detto, ci riesce.

Nuytinck 5,5 - C’è, quando chiamato in causa. Qualche sbavatura qui e lì, nel complesso perdonabile.

De Maio 5 - Esce fuori tempo nell’azione dell’1-0 e Belotti lo castiga. Prova a redimersi col gol del pari, ma Sirigu lo mura. (Dal 76’ Becao s.v.).

Samir 6 - Occhio alle teste. Mette a rischio la sua, nonché quelle di Nuytinck e Bremer. Per fortuna ce l’hanno tutti dura. Tornando alla partita, porta a casa la pagnotta. (Dal 76’ Teodorczyk 6- Non dà propriamente la scossa, ma almeno si palesa in area avversaria).

Stryger-Larsen 6,5 - Parte forte, trova il palo, mette spesso in crisi Berenguer quando è lo spagnolo a marcarlo. Poi un po’ si affloscia.

Mandragora 6 - Di lotta e di governo, tra la classe di De Paul e il fisico di Fofana. Esce in lacrime, il ginocchio si pianta a terra: in bocca al lupo. (Dal 55’ Jajalo 5 - Entra a freddo e si vede. Cresce quando il motore inizia a scaldarsi).

Fofana 5,5 - La sua botta da fuori meriterebbe maggior fortuna. Perde ai punti con i mediani avversari.

De Paul 6 - Con quel tocco, come si fa a mettergli meno della sufficienza? È l’unico in grado di accendere la luce. Non avesse quella classe, ci sarebbe da essere davvero preoccupati alla Dacia Arena

Sema 6,5 - Nove volte su dieci fa lo stesso dribbling e otto volte su dieci passa: è un complimento. Una forza della natura. Cala di passo con lo scorrere del tempo.

Okaka 5,5 - Il migliore delle punte schierate oggi da Gotti. Non che ci volesse molto. Almeno si batte e sbatte.

Nestorovski 5 - Parte in ritardo sul bel suggerimento di Stryger Larsen nei primi minuti. Punge poco. (Dal 55’ Lasagna 5,5 - Almeno mette un filino d’ansia alla difesa avversaria. Ma anche lui non trova l’acuto).

Gotti 5 - Ai punti, sfiora il pareggio. Però torna a casa con zero punti e una classifica preoccupante. Non risolve la crisi del secondo peggior attacco della Serie A: giocarsela alla pari non basta, se alla fine segnano comunque gli avversari.