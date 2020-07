Le pagelle dell'Udinese - Lasagna is on fire, Zeegelaar ingenuo. Cosa chiedere di più a Musso?

vedi letture

Udinese-Genoa 2-2 (43' Fofana, 73' Lasagna, 81' Pandev, 97' Pinamonti)

Musso 7 - Salva il risultato su una punizione di Iago Falque dopo neanche 120 secondi di gioco. Non può nulla sul gol di Pandev, para pure il rigore di Pinamonti al 97'. Cosa chiedergli di più?

Troost-Ekong 6 - Sanabria gli rende la vita facile, senza offrire alcuno spunto capace di impensierirlo.

Nuytinck 6 - Solido ed efficace, comanda la difesa non rinunciando a uscire dall'area palla al piede quando ne ha la possibilità.

Samir 6 - Iago Falque è un cliente complicato, ma il brasiliano fa il suo e non corre mai grossi pericoli.

Stryger Larsen 6 - Propositivo sulla fascia destra e vicino al gol giusto poco prima del cambio (Dal 58' Ter Avest 6 - Buon lavoro nelle due fasi di gioco, proprio quando l'Udinese dà l'impressione di avere in pugno la partita).

De Paul 6,5 - Libero di agire tra il centrocampo e la trequarti, è come sempre il faro della manovra bianconera. Suo l'assist per Fofana in chiusura di primo tempo.

Jajalo 6 - In cabina di regia si sente eccome l'assenza di Mandragora, ma dopo un primo tempo così così l'ex Palermo cresce alla distanza e prende maggiore confidenza col nuovo ruolo.

Fofana 7,5 - La solita intensità: accende più volte l'Udinese in fase di ripartenza, oltre a sradicare una gran quantità di palloni ai portatori avversari. In più, ci sono il gol di testa che sblocca il match e l'assist per il 2-0 di Lasagna (Dall'83' Walace s.v.).

Sema 6,5 - Attacca la fascia sinistra con grande fisicità, mettendo in area più di un cross interessante e controllando piuttosto bene le avanzate di Biraschi (Dal 68' Zeegelaar 5 - Entra e nel recupero stende Biraschi in area consentendo a Pinamonti di segnare il 2-2. È sicuramente lui il protagonista in negativo della sfida).

Lasagna 7 - Non è al meglio fisicamente dopo l'infortunio di Roma, ma riesce comunque a partire dal 1' e trascinare i suoi col quarto gol in tre partite consecutive: Lasagna is on fire! (Dall'82' Teodorczyk s.v.).

Nestorovski 5 - Dopo il gol liberazione dell'Olimpico, non riesce a ripetersi contro il Genoa e resta innocuo per tutto il tempo in cui è in campo (Dal 58' Okaka 6 - La sua potenza fisica e il suo gioco di sponda si rivelano molto importanti nell'ultima mezz'ora di gioco, anche se non permettono comunque all'Udinese di mantenere i tre punti).

Gotti 6 - Conferma Lasagna nonostante non sia al top e la scelta paga alla grande. La sua Udinese sta bene e gioca una partita intelligente contro una diretta avversaria per la salvezza, salvo addormentarsi negli ultimi dieci minuti (più recupero) e gettare così alle ortiche una vittoria ampiamente meritata quanto preziosa per la classifica.