Le pagelle dell'Udinese - Lasagna, progressione da centometrista. Musso insuperabile

Risultato finale: Sassuolo-Udinese 0-1

Musso 7 - Questa vittoria porta anche la sua firma, insuperabile l'estremo difensore dell'Udinese. Su Toljan e Caputo si fa trovare pronto, bella anche la parata su Traoré. Quattordicesimo clean sheet in stagione.

De Maio 6,5 - Dopo la panchina torna nuovamente titolare al posto di Becao, prestazione quasi impeccabile per l'ex Bologna. Brividi per un contatto con Haraslin, per il resto non sbaglia nulla.

Ekong 7 - Si riscatta dopo qualche errore commesso nella giornata precedente, ha il merito di tenere a bada un cliente scomodo come Francesco Caputo. Dominante sui palloni aerei.

Samir 6 - Ordinaria amministrazione per il brasiliano, antepone il fisico nel duello con Domenico Berardi. Pericoloso in zona offensiva ma non riesce ad andare a segno come contro il Lecce.

Stryger Larsen 6,5 - Ottima gara quella del danese, funziona perfettamente l'asse con Rodrigo De Paul. Tanta corsa e sacrificio lungo la corsia destra, colpisce anche una traversa nel primo tempo.

De Paul 6,5 - Quando entra in possesso della sfera si ha sempre la sensazione che possa succedere qualcosa, intuizioni da calciatore di grande caratura. Quasi tutte le occasioni dell'Udinese passano dal suo destro.

Walace 6 - Non è il calciatore appariscente davanti alla difesa, svolge il suo compitino senza sbavature. Soffre in avvio con Djuricic, qualche minuto per prendergli le misure arginandolo efficacemente. (Dal 90' Palumbo sv).

Sema 6 - Parte da mezzala, ruolo probabilmente meno congeniale rispetto a quando è libero di spingere lungo la corsia mancina. Riesce a rendersi pericoloso quando ha spazio lungo il versante sinistro. (Dal 83' Ter Avest sv).

Zeegelaar 6 - Non una grandissima prestazione per l'esterno ex Watford in fase offensiva, si guadagna la sufficienza con il sacrificio in marcatura su Toljan sempre molto attivo a destra. (Dal 61' Fofana 6 - Conclude con una sufficienza la sua esperienza con la maglia dell'Udinese).

Okaka 6,5 - Un pallone giocabile, un gol. Quando chiamato in causa si fa trovare pronto, suo il tap-in vincente per il vantaggio dei friulani. Ingaggia un buon duello con i due centrali del Sassuolo. (Dal 83' Nestorovski sv).

Lasagna 7 - Quando accelera diventa imprendibile. Nel primo tempo si divora un gol, nella ripresa si accende e lo nota Peluso. Progressione sulla corsia destra che vale il gol di Okaka.

Gotti 7 - Doveva essere probabilmente un traghettatore invece si rivela il valore aggiunto di questo Udinese. La sua squadra è compatta ed ordinata, rischia poco e riesce a colpire al momento opportuno. Una conferma, probabile, meritata.