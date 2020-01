Le pagelle dell'Udinese - Lasagna spina nel fianco, Larsen gol e assist

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milan-Udinese 3-2 (6' Stryger Larsen, 48' e 93' Rebic, 72' Theo Hernandez, 85' Lasagna)

Musso 6 - Para il parabile con l'ennesima prestazione importante della sua stagione. Può poco e niente, però, dinanzi ai tre gol del Milan che valgono la rimonta.

Stryger Larsen 7,5 - Preciso come un cecchino nel battere a rete da fuori area dopo la follia in uscita di Donnarumma, spinge sulla destra per 90 minuti e si regala pure l'assist per il 2-2 di Lasagna. Il migliore in campo fra i bianconeri, non ci sono dubbi.

Becao 6 - Roccioso e difficile da superare, ritrova il Milan dopo il gol all'esordio in Serie A e se la cava piuttosto bene. Un po' in affanno, come tutti i suoi colleghi, nel secondo tempo.

Troost-Ekong 5,5 - Provvidenziale con una chiusura salva-risultato nel primo tempo e abile in marcatura stretta su Ibrahimovic, ma nel finale Rebic è colpevolmente troppo solo di liberarsi al tiro in area e insaccare il 3-2.

Nuytinck 6 - Non disdegna a uscire dalla pressione palla al piede e sbarra più volte la strada agli attaccanti del Milan. Non è un caso che l'Udinese crolli proprio in sua assenza (Dal 78' Nestorovski s.v.).

Sema 5,5 - Nel primo tempo sembra poter vincere a mani basse il duello con Conti, ma cala vistosamente alla distanza e finisce per avere la peggio su quella fascia (Dall'88' Ter Avest s.v.).

De Paul 6,5 - È il play-maker dell'Udinese, un ruolo che l'argentino interpreta alla perfezione organizzando la manovra come un direttore d'orchestra. Da applausi, in particolare, la sua triangolazione con Stryger Larsen che porta al 2-2 di Lasagna.

Mandragora 5,5 - Meglio nella ripresa, con un paio di inserimento taglienti che mandano in confusione la retroguardia del Milan. Ma da lui sarebbe servito qualcosa in più oggi, soprattutto in quell'occasione a tu per tu con Donnarumma.

Fofana 6 - Completamente ritrovato, sempre grazie alla cura Gotti. La sua velocità e la sua intensità sono fondamentali in contropiede per questa squadra, così come la sua fisicità nell'interdizione.

Okaka 6 - Generoso e straripante fisicamente, tiene sempre impegnata la difesa del Milan favorendo le incursioni del suo partner in crime Kevin Lasagna (Dal 90' De Maio s.v.).

Lasagna 7 - Tagliente e incisivo, soprattutto quando l'Udinese prova a far male (riuscendoci) in contropiede e in velocità. Meravigliosa la girata di testa con cui rovina provvisoriamente la festa del Milan nel finale per il 2-2.