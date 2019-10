Le pagelle dell'Udinese - Lasagna uccide la partita. Nessun sufficiente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

UDINESE-ROMA 0-4

Musso 5 - La palla di Zaniolo gli passa tra le gambe. Kluivert lo buca sul primo palo: sono tutte e due mezzi errori, alla fine diventa uno.

Becao 4,5 - Invece la sua è una topica davvero clamorosa, perché sbaglia i tempi dell'intervento su Kluivert, mandando dal dischetto Kluivert.

Ekong 5- Kluivert lo fa secco in occasione del 3-0, in generale è il meno colpevole del pacchetto arretrato.

Samir 4 - Buca in maniera quasi imbarazzante sul vantaggio di Zaniolo. Tutto quello che succede dopo ha importanza relativa.

Ter Avest 5 - Si fa vedere pochino, non ha grande propulsione offensiva.

Mandragora 5 - Viene preso in mezzo a centrocampo, non dà grossa qualità. Viene sostituito dopo un tempo (dal 46' Barak 5 - Non meglio del suo compagno di reparto).

Jajalo 5,5 - Almeno ci prova. Che poi non ci riesca è abbastanza evidente.

De Paul 5 - Serata no, pochi guizzi, una punizione sprecata sulla barriera, il giallo. Chiudere il libro e riaprirlo per un nuovo capitolo.

Sema 5 - Esuberante nei primi minuti, probabilmente c'è un rigore non concesso su di lui. Per il resto si vede poco e niente, scomparendo nel secondo tempo.

Okaka 5,5 - L'unica cosa buona - che porta a qualcosa - la fa lui. Poi però finisce nel tritacarne come tutti quanti, senza grosse colpe.

Lasagna 4 - La sua partita è nel liscio che uccide tutte le speranze dell'Udinese: un assist involontario per Smalling che chiude i giochi, oltre a incupire ulteriormente l'umore di tutti (dal 79' Pussetto s.v.).