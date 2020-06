Le pagelle dell'Udinese - Lasagna un fulmine. Teodorczyk non la vede proprio mai

vedi letture

UDINESE-ATALANTA 2-3

Musso 7 - La sua sfida contro Malinovskyi è esaltante, lui mette più volte una pezza sui fendenti dell'ucraino. Vola anche su una conclusione di Gomez, poi su Muriel. Eccellente.

Troost-Ekong 6 - Si fa gabbare dopo pochi minuti dalla giocata di Zapata, poi prende le contromisure e fa discretamente (dal 66' Becao 5 - È l'autore del fallo che porta alla punizione del 2-1, non salta in barriera, non riesce a prendere le giuste misure, mossa sbagliata).

Nuytinck 6 - Fa il suo dovere senza grossi scossoni.

Samir 6 - Rischia pesantemente un rigore per un fallo su Zapata, ma con mestiere se la cava in un paio di circostanze difficili.

Stryger Larsen 6,5 - Veloce, bravo a tenere sulle accelerate di Castagne. Uno dei migliori (dall'83' ter Avest s.v.)

Walace 5 - Con una bordata va a un passo dal 2-1. Poi però passa il pallone a Gollini da pochi passi dal bersaglio grosso. Ha sulla coscienza il risultato.

Jajalo 5,5 - Non tocca troppi palloni e deve spesso rincorrere (dall'82' Nestorovski s.v.).

Fofana 7 - Partita molto efficace, con grande qualità taglia spesso in due la difesa avversaria.

Sema 6,5 - Nel primo tempo si fa vedere pochino, a inizio ripresa è sicuramente più propositivo sulla sinistra, dando grossi guai a Hateboer. Gotti decide di sostituirlo ugualmente (dal 66' Zeegelaar 6,5 - Prima dà l'assist per il gol di Lasagna, poi rischia di replicare poco dopo)

Teodorczyk 4 - Un fantasma, non si vede né in fase gol, né quando c'è da costruire. Dovrebbe spizzare il pallone per Lasagna, lo fa pochissimo (dal 71' Okaka s.v.).

Lasagna 7,5 - Velocissimo, quando parte dai blocchi può seminare tranquillamente tutti. E lo fa con Djimsiti, che gli vede la targa sul pareggio. Combatte, lotta su tutti i palloni, manda in difficoltà la retroguardia avversaria. Bello anche il gol di testa.

Gotti 5,5 - Gioca per quel che può. Quando inserisce Becao perde la partita, eppure Troost Ekong, gol di Zapata a parte, aveva dato solidità.