Le pagelle dell'Udinese - Mandragora non è un difensore. Fattore Fofana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Napoli-Udinese 4-2

Musso 5 - Qualche imprecisione qua e là. Partita difficile perché la difesa dell'Udinese è in totale emergenza e chi è in campo non fa nulla per nasconderlo.

Stryger Larsen 5 - E' sulla sua corsia che nel primo tempo il Napoli costruisce le azioni dei due gol. Rivedibile, in un match molto strano in cui i bocciati hanno di gran lunga superato i promossi. Dall'86esimo Okaka s.v.

Troost-Ekong 5 - Guida una difesa che fa acqua da tutte le parti appena il Napoli accelera il ritmo.

Mandragora 5 - Schierato in difesa per necessità, ma non è un difensore. Sul gol del momentaneo 2-0 si perde Callejon in maniera piuttosto ingenua. Fa peggio su quello del 3-2, con Milik che lo sovrasta.

Ter Avest 6 - Perfetto il suo arrivo a rimorchio in occasione del gol del 2-2, assist per Fofana che ha tutto lo spazio per depositare la sfera in fondo al sacco. Dal 68esimo De Maio 5.5 - La musica non cambia con il suo ingresso.

Fofana 7 - Straripante a centrocampo. La sua fisicità è dominante contro un Napoli che oppone in mezzo al campo calciatori molto lontani dal 100% della condizione fisica.

Sandro 6 - Quando può impostare fa la differenza, e non a caso le azioni dei gol dell'Udinese nascono da sue idee. Quando deve difendere, però, non sa che pesci prendere. Dal 64esimo Ingelsson 5.5 - Aggiunge poco al match, entra e dopo una manciata di minuti Mertens chiude definitivamente la sfida.

De Paul 5 - Prestazione su cui riflettere. Non ruba la scena in una prestazione in cui ci sarebbero gli spazi per fare la differenza. E' troppo spesso fuori dal gioco.

Zeegelaar 5 - Quando deve difendere son dolori: sul gol del definitivo 4-2 non riesce a frenare la furia di Mertens che lo punta prima di depositare la sfera in fondo al sacco.

Pussetto 6 - Prestazione di grande generosità, anche se è impreciso in zona gol. Partecipa attivamente all'azione del momentaneo 2-2.

Lasagna 6.5 - Si muove bene tra i centrali di difesa del Napoli ed è bravo, alla prima occasione utile, ad andare a segno. Elemento imprescindibile per questa Udinese in piena bagarre salvezza.