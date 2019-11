Le pagelle dell'Udinese - Musso eroe di giornata, Sema croce e delizia

© foto di Federico Gaetano

Musso 7,5 - Il valore di un portiere si vede anche da questo tipo di gare. Viene impegnato poco, ma quando è chiamato in causa, risponde alla grande. Nel finale però veste i panni del supereroe e para il suo primo rigore in serie A, salvando di fatto l'Udinese dalla sconfitta.

Becão 6 - Pochi pericoli dalle sue parti, difende con ordine. L'unica pecca è il giallo, che lo costringerà a saltare la prossima partita. (Dall'85' Teodorczyk S.V)

Troost-Ekong 6 - Sempre più leader della difesa, guida bene il reparto arretrato. La giusta riposta dopo il rinnovo del contratto.

Nuytinck 6,5 - Il migliore del reparto arretrato dell'Udinese. Gioca con coraggio, anticipando sempre gli attaccanti della SPAL

Stryger Larsen 6 - Gara di sostanza sulla fascia, nel finale perde qualche duello perché la stanchezza, dopo aver corso senza sosta, si è fatta sentire.

Mandragora 6 - Il primo gol stagione ancora non arriva, ma oggi il centrocampista scuola Juventus ci è andato vicino in diverse occasioni. (Dal 79' Fofana S.V)

Jajalo 6,5 - Una delle sorprese più belle della sfida. L'ex Palermo sale in cattedra, detta bene i tempi di gioco e strappa applausi per qualche bella giocata palla al piede.

de Paul 5,5 - Ancora lontano dal giocatore ammirato la passata stagione. Sfiora il gol con un bellissimo tiro a giro, ma non basta.

Sema 6 - Il migliore in campo fino al 94'. Per tutta la gara crea superiorità numerica con le sue galoppate e sforna tanti assist per i compagni. Poi, in pieno recupero, l'ingenuo tocco di mano in area che sarebbe potuto costare tanto ai friulani. Per sua fortuna ci ha pensato Musso a salvare il risultato.

Nestorovski 6 - Inizia con il turbo, prima un palo, poi un gol annullato nel giro di 10 minuti. Cala col passare dei minuti, esce nella ripresa fra gli applausi dei suoi tifosi. (Da 65' Lasagna 6 - Entra bene in partita, subito protagonista in versione assistman per Okaka ma senza troppa fortuna.)

Okaka 5 - Lento e macchinoso in area di rigore. Un netto passo indietro rispetto alle ultime giornate.