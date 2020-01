Le pagelle dell'Udinese - Musso, errore pesantissimo. Lasagna non molla

Risultato finale: Parma 2, Udinese 0.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Musso 5 - Pesante errore in occasione del tiro di Kulusevski, i grandi interventi prima e dopo vengono irrimediabilmente macchiati dall'incertezza sul 2-0.

Becao 5,5 - Oggi in campo con una fascia fucsia particolarmente appariscente, si fa notare solo per un paio di falli a palla lontana che non gli fanno onore. Dal 56' Jajalo 6 - Aumenta la dose di geometrie nel centrocampo bianconero, ma entra a frittata fatta.

Ekong 6 - Cornelius, in grande condizione, è un cliente difficile: ci prova con le cattive ma si becca il giallo. Dall'80' De Maio sv.

Nuytinck 6 - Il più pulito tra i tre centrali, tiene a bada Cornelius e in generale sui palloni alti sa sempre farsi rispettare.

Stryger Larsen 6 - Entra bene in partita anche se Gagliolo oggi è in versione super: attacca con continuità sulla corsia destra,

De Paul 6 - Gara a dure facce: spaesato e inconcludente nella prima frazione, ispirato e deciso nella ripresa. Va vicino al gol su calcio piazzato e si fa sempre trovare nel vivo dell'azione.

Mandragora 5,5 - Il centrocampo, folto e fisico, del Parma lo mette in crisi: scarso filtro e anche in costruzione non si fa notare.

Fofana 6 - Un paio di inserimenti in area di rigore portano la sua firma, ma non riesce a trovare la lucidità giusta per concludere la giocata. Dal 74' Nestorovski sv.

Sema 6 - Un bell'affondo in apertura di gara e poco altro nei suoi novanta minuti.

Lasagna 6,5 - Sempre fastidioso con i suoi movimenti in profondità per la fisica difesa ducale: sbatte sulla traversa prima, su Sepe poi e infine si vede annullare il gol della bandiera per fuorigioco. Non era giornata.

Okaka 5 - Un paio di buone occasioni nel primo quarto d'ora, poi svanisce letteralmente dalla partita. Da ex non è riuscito a farsi rimpiangere.