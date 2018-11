Le pagelle dell'Udinese - Musso per i fotografi. Disastro Opoku-Nuytinck

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

UDINESE-MILAN 0-1 (90'+6 Romagnoli)

Musso 7 - Velazquez gli dà fiducia, lui non tradisce. Qualche parata è utile solo ai fotografi, ma risponde presente quando serve. Non può nulla sul gol di Romagnoli.

Opoku 4 - Chiude con una follia una gara ben giocata. All'ultimo minuto, con i suoi in dieci, perde palla in maniera assurda a centrocampo e lancia il contropiede decisivo del Milan.

Troost-Ekong 6 - A conti fatti, il migliore dei tre difensori bianconeri. Cutrone e Castillejo sono elettricità pura, lui non è gomma ma ci prova.

Samir 5 - Soffre Suso quando si accentra, soffre Castillejo quando entra. Per sua fortuna Abate non spinge.

Ter Avest 6,5 - Prima da titolare in Serie A per il giovanissimo olandese. Un'incertezza all'inizio, poi tanta corsa, tanta sostanza e qualche buon cross: l'ennesimo coniglio dal cilindro dei Pozzo? (Dall'84' Nuytinck 4 - Peggio che andare di notte. Entra e nel giro di cinque minuti lascia i suoi in dieci. Ingenuo il suo intervento: la chiamata di Di Bello è fiscale, ma lui ne crea i presupposti).

Fofana 6 - In campo all'ultimo per la defezione di Barak. Tiene botta contro il robusto centrocampo avversario.

Mandragora 6,5 - Finché ne ha, spinge sull'acceleratore come tutta l'Udinese. Ordinato e preciso in cabina di regia.

Stryger Larsen 5,5 - Dalle sue parti c'è Suso, uno dei peggiori clienti dell'intera Serie A. Si oppone, come può e come gli riesce.

De Paul 6 - Ha sulla coscienza un paio di ripartenze bruciate per errori che stonano nel suo ricco repertorio. Resta l'anima, la classe, la fantasia dell'Udinese, ma oggi non trascina i suoi compagni. (Dal 90'+2 D'Alessandro s.v.).

Pussetto 6,5 - Parte molto bene, mettendo in crisi la retroguardia del Milan, salvata da Donnarumma che gli nega il gol. Poi va in riserva nel secondo tempo e non si rende più pericoloso. (Dall'84' Balic s.v. -).

Lasagna 6- Manca il gol. Ci sono però tanti scatti e diverse belle invenzioni per i compagni.