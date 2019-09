Le pagelle dell'Udinese - Musso uomo copertina. Che errori Lasagna

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Hellas Verona - Udinese 0-0

Musso 7 - È in fin dei conti, l'unico vero uomo-copertina che viene fuori dalla partita del Bentegodi. Un solo, grande intervento: vale decisamente il prezzo del biglietto. La parata su Stepinski è super.

Becao 6 - Il primo tempo del difensore brasiliano è tutto sommato tranquillo, mentre nella ripresa è tutt'un altro paio di maniche. Ma non si scompone.

Troost-Ekong 6 - Torna a guidare la retroguardia di Tudor dal centro: prova a trasmettere più sicurezza che può. Importante la sua presenza sui palloni alti.

Samir 6,5 - Occupa il consueto posto da terzo di sinistra, e tra i difensori friulani appare il più tranquillo. Mezzo punto in più per il lancio al bacio non sfruttato da Lasagna.

Stryger Larsen 5,5 - Lui invece è uno di quelli dal quale ti aspetteresti qualcosina in più. Comincia con fare intraprendente, ma si perde tra scatti a vuoto e qualche leziosità di troppo.

Mandragora 5,5 - Torna nell'undici titolare dell'Udinese, ma la sua presenza per larghi tratti di incontro è quasi impalpabile. Non può essere sufficiente, specie visti gli assalti veronesi nel finale.

Jajalo 6 - Ha il compito di dare ordine alla manovra, e all'inizio sembra riuscire a controllare i ritmi. Alla lunga però l'Hellas prende il sopravvento, e deve adeguarsi.

Fofana 5,5 - Non sembra lui, bensì più una sua fotocopia sbiadita e con poca voglia di giocare. O almeno il minimo indispensabile. Troppi passaggi sbagliati per uno con le sue doti.

Sema 5,5 - L'ex Watford non mostra il piglio sbarazzino che aveva fatto vedere nelle prime uscite, e rimane sempre basso, con fare compassato. Prima di uscire nel finale di partita. (dal 78' Opoku s.v.)

Barak 5,5 - Dovrebbe svariare alle spalle di Lasagna per creare pericoli, ma si vede che è più un centrocampista che non un attaccante. Due sole conclusioni, deboli. Come la sua prova. (dal 70' Walace 5,5 - Non ha proprio modo per incidere: entra e deve anzi subito giocare sporco, trovando anche il modo di farsi ammonire).

Lasagna 5 - Comincia lui come riferimento unico dei friulani. Avrebbe due chance - ghiotte - per colpire, ma le cestina entrambe. Grave soprattutto la prima. Ufficialmente esce solo per guai fisici. (dal 65' Okaka 5,5 - Avrebbe il compito di dare maggior forza al reparto offensivo. Ma, e sarà una coincidenza, quando entra lui l'Udinese non riesce più a sviluppare un'azione d'attacco).