Le pagelle dell'Udinese - Nuytinck in difficoltà. A Perica manca il gol

Napoli-Udinese 4-2

Bizzarri 5 - Subito due parate importanti nei primi 20 minuti. Risponde sempre presente, fa sempre il massimo. Sul terzo gol forse poteva respingere meglio, anche se già arrivare su quel tiro di Callejon non era semplicissimo.

Nuytinck 5 - Scala spesso in marcatura su Insigne, che lo salta sistematicamente coi suoi controlli orientati. Colpe anche sul gol del pari di Albiol, che lo sovrasta nel duello aereo.

Danilo 5,5 - Intercetta diverse imbucate, ma regge soltanto per meno di un'ora. Poi commette qualche errore di troppo, anche sul gol del 4-2 di Tonelli, quando sbaglia la posizione del corpo nella marcatura. Dal 76' de Paul s.v.

Samir 6 - Quando il Napoli mette i cross, se ci arriva un giocatore bianconero corrisponde sempre al suo nome. Occupa bene lo spazio in area, è tra quelli meno in difficoltà della ripresa.

Zampano 6,5 - Importanti le sue discese sulla fascia destra, arriva spesso al cross. E con uno di questi mette anche a referto un assist, mettendo Ingelsson in condizione di segnare.

Barak 5,5 - Con le sue lunghe leve tiene botta per più di un tempo in mediana, poi però viene travolto anche lui dal tornado azzurro.

Balic 6,5 - Partita di gran spessore. Ha tecnica, lucidità e capacità d'inserimento. Malgrado la sua posizione, spesso lo si vede nell'area avversaria. Metronomo del centrocampo.

Ingelsson 6,5 - Le sue incursioni non mancano mai, dà sempre un apporto in entrambe le fasi. Realizza il gol del secondo vantaggio con un bel tocco preciso dall'interno dell'area.

Pezzella 5,5 - Meno propositivo del collega, va in difficoltà soprattutto quando il Napoli riparte in contropiede sulla sua fascia di competenza. Dal 69' Adnan 5 - Spesso superato sulla fascia, si vede solo per le scintille finali con Mario Rui.

Jankto 6,5 - Gioca tra le linee, riesce sempre a ricevere il pallone e mettere in difficoltà la difesa azzurra, specie quando viene sulla fascia destra. Trova la rete del primo vantaggio, illusorio. Dal 77' Widmer s.v.

Perica 6,5 - Buona gara dell'attaccante croato, sempre pronto a fare da torre in mezzo all'area. Colpisce una traversa, dopo esser già sbattuto su un paio di prodezze di Reina. Gli manca solo il gol.