Le pagelle dell'Udinese - Okaka, il fisico non basta. Difesa horror

Sampdoria-Udinese 4-0

Sampdoria-Udinese 4-0

Musso 6 - Intuisce il primo rigore di Quagliarella ma non arriva sulla palla. Spiazzato ancora da Quagliarella in occasione del secondo rigore, non può nulla sulle conclusioni ravvicinate di Linetty e Gabbiadini.

Opoku 55 - Si immola sulla conclusione di Murru, ma non basta: braccio largo e secondo rigore concesso alla Sampdoria. (Dal 78' Zeegelaar S.V)

Troost-Ekong 5 - Perde il duello con Quagliarella ed in generale con tutti gli attaccanti della Sampdoria.

Nuytinck 5 - Non riesce, insieme ai compagni di reparto, ad arginare l'attacco blucerchiato.

Stryger Larsen 5 - Soffre le scorribande di Linetty e Murru, non spinge mai sulla fascia.

Behrami 5 - Si addormenta in area di rigore favorendo il recupero di Defrel, che nel contatto cade e guadagna il calcio di rigore. Nicola lo richiama in panchina prima della fine del primo tempo. (Dal 41' Pussetto 5 - Entra a freddo e non riesce mai a fare la differenza davanti. Anzi, in un paio di occasioni prova l'improbabile conclusione dalla distanza invece di servire i compagni meglio piazzati)

Mandragora 5 - Lotta nel primo tempo, nella ripresa aumenta il nervosismo e rischia anche il rosso per una dura entrata con il piede a martello.

Fofanà 5,5 - Sua la prima conclusione verso la porta dell'Udinese intorno alla mezz'ora. Un bel tiro dalla distanza che finisce fuori di pochissimo.

D'Alessandro 6 - Forse l'unico a salvarsi dei suoi. Nel primo tempo, con la sua velocità, crea qualche preoccupazione alla retroguardia blucerchiata. Nella ripresa, complice anche il tracollo dell'Udinese, sparisce dai radar.

de Paul 5 - La luce dell'Udinese non si accende mai. Quando manca l'argentino, si vede.

Okaka 5,5 - Ci mette il fisico, l'inizio è promettente poi col passare dei minuti finisce sempre più ai margini della manovra. Anche perché nella ripresa davanti arrivano davvero pochi pallini. (Dal 76' Lasagna S.V)