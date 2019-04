Le pagelle dell'Udinese - Okaka travolgente, Samir con la ruggine

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Musso 6 - Due parate molto importanti nel primo tempo, la prima sulla girata di Cutrone, poi sul primo tentativo di Piatek: non è banale, perché il polacco non lo colpisce. Non può nulla sul tap-in.

Opoku 6,5 - Qualche volta è esuberante fisicamente, salvo poi dimenticarsi l'attaccante del Milan che poi centra per l'1-0. Grande merito nell'evitare il 2-0, rilanciando l'azione del pari.

De Maio 5 - Tagliato fuori sul cross di Cutrone, forse un errore di posizione. Avrebbe la palla dell'1-2 sulla testa, la spreca.

Samir 5 - Rientra dopo molti mesi, viene anticipato in maniera banale da Piatek, su un cross che sembrerebbe più semplice da gestire in collaborazione con De Maio (dal 46' Wilmot 6 - Va in difficoltà in più di un'occasione, è macchinoso. Ma anche tignoso quanto serve).

ter Avest 5,5 - A destra si vede poco, più impegnato a difendere, non riesce a sbloccare Cutrone nell'azione del gol (dal 55' Okaka 6,5 - Da partire la staffetta, trovando il giusto tracciante per Fofana in occasione del pari. Ottimo il suo impatto con la partita)

Fofana 6,5 - Sarebbe il deputato a portare l'acqua, un po' come Behrami, ma anche a buttarsi dentro. Non fa la seconda parte, fino alla metà del secondo tempo, quando trova il tempo per forgiare un assist ottimo per Lasagna.

Behrami 6,5 - Infortuna Paquetà, senza farlo appositamente. Riesce comunque a essere il collante del centrocampo, ringhia fino a che una pallonata in faccia non lo mette fuori causa (dal 76' Mandragora s.v.).

Zeegelaar 6 - Sulla sua fascia riesce a tamponare discretamente Abate.

Pussetto 6 - È un brutto cliente per Laxalt, perché la sua velocità qualche grattacapo la dà.

Lasagna 6,5 - Si vede pochino, anche perché non ha molte opportunità di mettersi in mostra. Prova a ripiegare e dare il suo contributo, lo fa nella grande azione della ripartenza dell'1-1.

De Paul 5,5 - Qualche tentativo, più buona volontà che non reale pericolosità. Strappa alla fine, al novantesimo, dovrebbe tirare prima.