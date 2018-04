Le pagelle dell'Udinese - Ottimo Lasagna, Samir affonda i friulani

Risultato finale: Udinese-Crotone 1-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bizzarri 6 - Raccoglie il pallone dal sacco senza avere alcuna responsabilità, viene tradito per ben due volte da Samir negli unici due tiri del Crotone.

Stryger Larsen 6 - Non una grande inizio per il danese che viene spesso puntato e saltato da Nalini, con il passare dei minuti prende le misure dell'esterno del Crotone ed il suo lavoro diventa anche efficace.

Danilo 6,5 - Il leader della retroguardia dell'Udinese, guida i movimenti dei compagni facendo finire in fuorigioco spesso gli attaccanti avversari.

Samir 4,5 - Imperdonabile la dormita difensiva che permette a Simy di realizzare la rete del pareggio, si fa anticipare con troppa facilità dal gigante nigeriano del Crotone. Nel finale è goffa la sua deviazione che permette a Faraoni di siglare la rete della vittoria calabrese.

Widmer 5 - Sottotono l'esterno destro svizzero, non una grande prestazione per il laterale dell'Udinese che affonda pochissime volte sulla corsia di competenza. (Dal 53' Zampano 5,5 - Come il compagno sostituito dimostra una certa difficoltà nel riuscire a sfondare sulla corsia destra).

Barak 5 - Il ceco è ancora alla ricerca della prima rete del 2018 dopo un girone d'andata da sogno, ben lontano dal calciatore ammirato qualche mese fa.

Behrami 6,5 - Prova a dare la spinta emotiva ed agonistica ai compagni, battagli a denti stretti in mezzo al campo non mollando un centimetro. (Dal 71' Balic 6 - Non entra benissimo in partita ma poi si limita al lavoro di copertura senza rischiare nulla).

Fofana 5 - Il centrocampista dell'Udinese si accende ma ad intermittenza, non è continuo per tutto il corso della partita e spesso si incaponisce nella soluzione personale.

Ali Adnan 6 - Svolge un lavoro prettamente difensivo nell'andare a raddoppiare su Trotta, quando affonda sulla sinistra riesce a rendersi pericoloso.

Maxi Lopez 5 - Mezzo voto in più per l'assist servito per Kevin Lasagna, dopo ciò scompare lentamente dalla partita perdendo il duello con Capuano. (Dal 62' Jankto 6 - Nulla da eccepire dal punto di vista dell'impegno, peccato per quel giallo che non gli permetterà di giocare il prossimo match contro il Benevento).

Lasagna 7 - L'anima di questo Udinese, al primo pallone giocato realizza una rete d'autore ed è poi lui il vero costruttore di gioco dei friulani. Mette spesso in seria difficoltà il portiere avversario Cordaz.