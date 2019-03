Le pagelle dell'Udinese - Pussetto man of the match. De Paul torna al gol

Udinese-Bologna 2-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Udinese-Bologna 2-1

Musso 6,5 - Nel primo tempo si arrende soltanto al facile tap-in di Palacio dopo una serie di belle parate. Quando non ci arriva, c'è il palo a salvarlo.

De Maio 6 - Gara ordinata dell'ex Genoa, non corre particolari rischi.

Troost-Ekong 6,5 - Il migliore del reparto arretrato dell'Udinese. Tiene a bada quel colosso di Santander, un'impresa non facile vista la stazza del "Ropero".

Nuytinck 5,5 - Dalla sua parte soffre un po' troppo le scorribande di Orsolini.

ter Avest 6 - Lavora per la squadra, prezioso in difesa in fase di non possesso. Esce nella ripresa dopo aver lasciato un solco sulla fascia. (Dal 76' Sandro S.V)

Stryger Larsen 6,5 - Gara di sofferenza in mezzo al campo, nel finale confeziona un assist perfetto per il gol di Pussetto che vale i tre punti.

Mandragora 5,5 - Non è carne, non è pesce. Gioca al centro della mediana, ma non eccelle quando c'è da costruire né quando c'è da fare legna.

de Paul 6,5 - Torna al gol, una liberazione dal dischetto dopo i recenti errori dei friulani. Il gol regala fiducia all'argentino che cerca, e trova, giocate belle ed efficaci per i compagni di squadra.

Zeegelaar 5,5 - Sulla sua fascia, esattamente come Nuytinck, fatica tantissimo contro Orsolini.

Pussetto 7,5 - Man of the match per l'Udinese. Si guadagna il calcio di rigore sfruttando la grossa ingenuità di Poli. Nella ripresa ha l'occasione di segnare ma trova sulla sua strada l'ottima risposta di Skorupski. Alla fine trova il gol del vantaggio con un perfetto colpo di testa su cross di Stryger Larsen. (Dall'88' Lasagna S.V)

Okaka 5 - Nervoso fin dall'inizio, non riesce ad incidere nella manovra dei friulani e non si rende mai pericoloso. (Dal 90' Teodorczyk S.V)