Le pagelle dell'Udinese - Scuffet sbaglia, Ekong subito positivo

Scuffet 5 - Prima da titolare non indimenticabile: evidenti le responsabilità sul gol di Barillà.

Stryger Larsen 6 - Di Gaudio lo mette in difficoltà con le sue accelerazioni ma dopo un primo tempo di grande sofferenza si riscuote e nella ripresa tiene alla grande.

Ekong 6,5 - Arrivato da due giorni, ma assolutamente positivo: è il nigeriano la miglior notizia per Velazquez. Puntale su ogni intervento, fa valere il fisico su Inglese e Ceravolo.

Nuytinck 5 - Inglese lo beffa due volte nell'azione del vantaggio ducale: tanta, troppa fatica nel limitare l'ex attaccante del Napoli.

Samir 6,5 - Si adatta perfettamente al ruolo di laterale: attacca con giudizio, ma l'inserimento e il successivo assist per il 2-2 è puntualissimo.

Mandragora 6 - Agisce da schermo davanti alla difesa, lasciando libero di inserirsi Fofana: un'ottima idea, visti i risultati.

Fofana 6,5 - Entra in campo col piglio giusto: prova a fare male con due conclusioni da fuori, lo fa eccome con la botta del 2-2.

Machis 6 - Un paio di accelerazioni che impressionano, anche se non riesce a essere incisivo quando c'è da fare il passaggio finale. Dall'80 Pussetto sv.

Barak 5,5 - Annulla Stulac, ma in fase di possesso palla si vede davvero poco. Dal punto di vista tattico Velazquez gli chiede tanto sacrificio. Dal 61' Teodorczyk 5,5 - Non incide, in mezz'ora lo si nota solo per un paio di falli a centro area.

De Paul 6 - Freddo in occasione del calcio di rigore, fa una gara generosa ma incolore dal punto di vista qualitativo. Esce col volto scuro, avrà modo rifarsi. Dall'87' Behrami sv.

Lasagna 5,5 - Gagliolo gli mette la museruola, nell'unica occasione in cui riesce a liberarsi conclude centrale. Da unica punta era lecito aspettarsi qualcosa di più, ma oggi non era facile districarsi col solo contropiede.