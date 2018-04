Le pagelle dell'Udinese - Show di Barak, steccano Balic e Fofana

Risultato finale: Cagliari-Udinese 2-1

Bizzarri 6 - È già battuto quando Pavoletti agguanta il pari in tuffo, si deposita nell'angolino la torsione vincente di Ceppitelli. Smanaccia su un tracciante teso di Faragò, non corre altri pericoli.

Nuytinck 5,5 - Poco reattivo sul pareggio sardo: Pavoletti è lesto, gli ruba il tempo e insacca. Rischia l'autorete in avvio di ripresa, quando si rifugia in corner sul pallone scoccato dal binario di sinistra da Miangue.

Danilo 6 - S'avventa sulla sfera dopo la zuccata di Pavoletti, ma è troppo tardi. Si muove in linea con discreta diligenza, al minuto settantatré rimedia un cartellino giallo per un body-check su Barella.

Samir 5,5 - Laterale aggiunto in fase di palleggio. Qualche sventagliata, sistematicamente raccolta dalla retroguardia rossoblu. Sovrastato da Ceppitelli sul raddoppio del Cagliari.

Stryger Larsen 6 - Non trema in copertura: gli indugi di Miangue agevolano le sue interdizioni. Decisamente più evanescente in fase d'appoggio: zero cross e apporto quasi nullo quando è l'Udinese ad affondare. (Dal 75' Hallfredsson 5,5 - Rimedia un giallo nel finale).

Barak 6,5 - Un meraviglioso coast-to-coast, giocata estemporanea e inattesa, che regala a Lasagna il pallone dell'uno a zero. Calo graduale, inghiottito dalla mediocrità di un'Udinese sempre più in crisi.

Balic 5 - Scalza Jankto ed è scudo delle sgroppate di Barak e Fofana, ma solo nelle intenzioni del tecnico. Leggero e superficiale nei contrasti, non brilla nemmeno in palleggio. Richiamato in panchina prima del quarto d'ora finale.

Fofana 5 - Prova a caricarsi la squadra sulle spalle, ma finisce per far danni, più che accendere la luce. Quando si apparecchia la chance per colpire, getta tutto all'aria con giocate incomprensibili, o goffe.

Adnan 5,5 - Buon avvio, pungola i tre centrali del Cagliari con un paio di traversoni ben eseguiti. Sparisce dopo l'intervallo, perde anche lui il duello aereo con Ceppitelli nell'episodio chiave della gara.

Lasagna 6,5 - Deposita l'agevole tap-in dopo lo show di Barak. L'unico a suggerire la profondità, non c'è intesa con Maxi Lopez. Nella ripresa un liscio sulla trama che poteva valere il raddoppio, poi il guaio muscolare. (Dal 59' Jankto 5,5 - Non combina nulla dopo l'ingresso).

Maxi Lopez 5 - Oddo preferisce i suoi centimetri all'estro di De Paul, ritornando sui suoi passi al sessantottesimo. Nel mezzo, staticità eccessiva, che soffoca la già zoppicante costruzione friulana. (Dal 68' De Paul 5,5 - Poche occasioni per mettersi in mostra).