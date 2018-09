Le pagelle dell'Udinese - top Fofana, flop Larsen. Nuytinck, gol bellissimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Udinese-Lazio 1-2

Scuffet 5.5 - Si muove in ritardo sul gol che sblocca la partita, può poco sulla rete del raddoppio.

Stryger Larsen 4.5 - Errore clamoroso in occasione dello 0-2: Correa gli va via in un metro e lui resta piantato permettendo all'attaccante biancoceleste di chiudere il match.

Troost-Ekong 6 - Ancora troppo grezzo in fase di marcatura, ma non ha responsabilità sui gol incassati dall'Udinese.

Nuytinck 7 - La deviazione di Badelj è decisiva per la rete del definitivo 1-2, ma la sua rovesciata è spettacolare: sale altissimo e impatta bene il pallone.

Samir 6 - Il più regolare della linea difensiva bianconera, si fa vedere con discreta continuità anche in fase offensiva.

Fofana 7 - Il primo a suonare la carica, l'ultimo ad arrendersi. Accelera, strappa e vede la porta, ma ha la sfortuna di trovare dinanzi a sé uno Strakosha in serata di grazia.

Mandragora 5.5 - E' il giocatore che deve telecomandare l'Udinese, ma appare troppo timido e poco nel vivo del gioco.

Barák 5 - Non è ancora il giocatore della passata stagione. Velazquez gli chiede di mettere in difficoltà il centrocampo della Lazio con le sue accelerazioni: ci riesce una sola volta a inizio ripresa. Rivedibile sul gol di Acerbi: è lui a perdere la marcatura del difensore della Lazio. Dal 73esimo Teodorczyk 6 - Stazione nell'area della Lazio e nel finale ha il merito di dare più peso offensivo alla squadra nel finale.

Machis 5 - Non sfrutta l'occasione concessa da Velazquez. Soffre la vivacità di Lulic e non riesce mai ad arrivare sul fondo. Dal 67esimo Pussetto 6.5 - Tutt'altra spinta offensiva col suo ingresso.

Lasagna 5 - Non crea mai problemi dalle parti di Strakosha per 80 minuti. Al massimo gioca di sponda, ma Acerbi non lo fa mai girare. Ha una grossa occasione all'83esimo, ma la spreca. Dall'86esimo Vizeu s.v.

De Paul 6 - L'unico che in una prima frazione abulica prova a inventarsi qualcosa. Nella ripresa crolla drasticamente e si vede pochissimo.