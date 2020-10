Le pagelle della Dinamo Kiev - Supryaga non punge, Mykolenko tiene in gioco Morata

Risultato finale: Dinamo Kiev-Juventus 0-2

Bushchan 5,5 - Nelle uscite non è sempre perfetto ma fra i pali si è rivelato decisivo sulla conclusione di Chiesa, sul tiro-cross di Cuadrado e sul tacco di Kulusevski deviato da un suo compagno di squadra. Ha qualche responsabilità sul primo gol di Morata respingendo non benissimo una conclusione di Ramsey, nulla può sulla seconda rete bianconera.

Kedziora 5,5 - Soffre la presenza di Chiesa dalla sua parte. Concede spesso il fondo per il cross verso il centro e la conclusione a giro dell’esterno bianconero. Qualche buono spunto quando accompagna l’azione.

Zabarnyi 5 - L’emozione della prima in Champions lo tradisce quando consegna il pallone a Rabiot nel primo tempo, perde Morata in occasione del raddoppio.

Mykolenko 5,5 - Lascia pochissimo spazio per colpire a Morata nel primo tempo, ma nella ripresa sale leggerissimamente in ritardo tenendo in gioco l’attaccante spagnolo in occasione del vantaggio.

Karavaev 5,5 - Cuadrado accelera spesso e non sempre riesce a metterci una pezza lasciando il colombiano andare al cross (Dal 70’ Popov sv).

Buyalskiy 6 - Fa legna in mezzo al campo, il dinamismo e la generosità non gli mancano nel tentativo di mettere in difficoltà gli avversari (Dall’89’ Garmash sv)

Sydorchuk 6 - L’ultimo a mollare. Perno della mediana di Mircea Lucescu, guida la manovra con ordine ed è un difensore aggiunto quando la Juventus attacca.

Shaparenko 6 - Tanta corsa in mezzo al campo ed esperienza a favore dei suoi compagni più giovani. Poco pungente in attacco ma gara comunque sufficiente.

Tsygankov 5,5 - Va ad intermittenza sulla fascia di competenza dialogando con Kedziora approfittando degli spazi lasciati da Chiesa. Saltato facilmente dall’ex Fiorentina in occasione del gol di Morata (Dal 71’ Verbic sv).

Supryaga 5 - I palloni giocabili non sono molti. Viene stretto nella morsa della retroguardia bianconera, non riesce mai a creare dei problemi a Szczesny.

De Pena 5 - Perde il duello sudamericano con Cuadrado, prova a spingere sulla sinistra ma finisce per sbattere sul muro della difesa della Juventus (Dal 61’ Gerson Rodrigues 5,5 - Impreciso in alcuni frangenti, non cambia l’inerzia del match).