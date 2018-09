Le pagelle della Fiorentina - Benassi decisivo. Passo indietro Gerson

FIORENTINA-UDINESE 1-0 (73' Benassi)

© foto di www.imagephotoagency.it

Lafont 6 - Primo tempo da spettatore, segnalato solo per una buona uscita non troppo complicata sul finire della frazione. Quella che lo farà infortunare alla caviglia e lasciare il campo all'intervallo. (Dal 46' Dragowski 6 - L'Udinese fa poco per impensierirlo, lui regala comunque sicurezza al reparto).

Milenkovic 6 - Prova solida per il serbo, oramai definitivamente spostato a destra. Machis fa poco per impensierirlo e lui se la cava bene.

Pezzella 6 - Prova ordinata, incentrata maggiormente sul dare indicazioni ai compagni. Rischioso il tocco di mano a fine partita che poteva costare qualcosa in più del giallo, ma in generale regge bene sugli avanti friulani.

Vitor Hugo 6,5 - Bravo in marcatura, dalle sue parti difficilmente ci sono spazi. Anche e soprattutto sulle chiusure aeree sembra trovarsi particolarmente a suo agio.

Biraghi 6 - Pussetto prova a creargli qualche grattacapo nel primo tempo ma lui non si fa impensierire. La presenza del ct Mancini lo gasa e nel secondo tempo prova anche aspingere di più. Pericolosi i suoi corner.

Gerson 5,5 - Un passo indietro rispetto alla buonissima prova contro il Chievo. Nel primo tempo sembra fuori posizione, nella ripresa tira fuori le unghie e prova anche a fare legna. Manca l'ultimo passaggio. (Dal 81' Dabo, sv)

Edimilson 6,5 - Rege bene il centrocampo gigliato, mettendosi spesso e volentieri a disposizione dei compagni. Col tempo migliorano anche i meccanismi di gioco.

Benassi 7 - Il man of the match della sfida del Franchi regala altri 3 punti ai gigliati e festeggia al meglio la convocazione di Mancini con l'Italia. Bella rete per tempismo e precisione.

Chiesa 6,5 - Illuminante l'assist per Benassi. In generale i suoi 'strappi' lungo tutto il campo creano sempre pericoli alla retroguardia friulana.

Simeone 6 - Solita partita di lotta e sacrificio. Ha pochissimi palloni giocabili dentro l'area di rigore, ma il suo spendersi per i compagni vale il voto.

Eysseric 6,5 - Agisce tra le linee e crea non pochi problemi alla difesa bianconera. Bravo in impostazione, nel primo tempo è sua la conclusione più pericolosa su calcio di punizione. (Dal 65' Pjaca 6 - Entra con voglia di far vedere le sue qualità. Tecnica e dribbling, sul finale aiuta a bloccare la palla nella metà campo friulana).