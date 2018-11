Le pagelle della Fiorentina - Buon esordio per Ceccherini. Male Simeone

Bologna-Fiorentina 0-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lafont 6,5 - Chiamato in causa pochissimo, si fa trovare pronto sul colpo di testa di Orsolini al termine della prima frazione. Una parata estremamente complicata che salva il risultato e regala sicurezza al reparto.

Milenkovic 5,5 - Forse accusa un po' di fatica, in fondo non si è praticamente mai fermato da inizio stagione. Colpisce un palo che forse meritava maggior fortuna, ma in fase difensiva ha qualche problema con Palacio e nei disimpegni non è sempre preciso.

Ceccherini 6,5 - Buona la prima per l'ex Crotone. Sostituire Pezzella non è semplice, ma lui riesce a non far rimpiangere l'argentino con una prestazione sicura e senza sbavature.

Vitor Hugo 6,5 - Senza Pezzella prende le redini della difesa. Di testa, al solito, sono quasi tutte sue, pur giocando contro l'armadio Santander. Altra buona prestazione.

Biraghi 5,5 - Un po' sottotono rispetto al solito, soprattutto in fase offensiva. Con Chiesa da quella parte sale meno e si dedica più alla fase difensiva. Sbaglia poco ma forse i suoi cross avrebbero fatto comodo per provare a sbloccare la gara.

Benassi 5,5 - Trova una posizione interessante in mezzo alle linee del Bologna. Ma risulta spesso impreciso tanto nella costruzione quanto nella finalizzazione. (Dall'87esimo Dabo sv).

Veretout 6,5 - Buona prestazione da parte del francese. Schierato nella solita posizione di regista basso, imposta e chiude sulle avanzate bolognesi con personalità. Pecca un po' in precisione, ma le azioni migliori della Fiorentina partono quasi tutte dai suoi piedi.

Edimilson 5,5 - Solita fisicità in mezzo al campo. Soliti errori in fase di impostazione. E forse, per far crescere il suo rendimento, deve migliorare proprio in quest'aspetto.

Chiesa 6 - A fine partita, come spesso capita, risulta fra i più pericolosi dei suoi. Tocca un grandissimo numero di palloni e con Gerson crea diversi pericoli alla difesa rossoblù. Ma rispetto al solito manca il guizzo e a tratti la precisione.

Simeone 5 - Continua il periodo no del Cholito. L'impegno, al solito, non manca. Ma davanti alla porta continua a sbagliare gol pesantissimi. Come in apertura di ripresa, quando a tu per tu con Skorupski non riesce a fare male. (Dal 72esimo Thereau 5,5 - Esordio stagionale per l'ex Udinese. In campo al posto di uno spento Simeone, non ha il giusto tempo per incidere. Potrà risultare importante in futuro se gli infortuni gli daranno tregua)

Gerson 6,5 - Buona prestazione del brasiliano schierato esterno alto per l'occasione. A tratti si continua a notare una certa indolenza, ma resta comunque il più pericoloso dell'undici viola. La sua velocità e la sua tecnica creano costanti pericoli che i compagni di reparto non riescono a trasformare in gol. (Dall'80esimo Mirallas sv).