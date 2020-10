Le pagelle della Fiorentina - Caceres da horror e Vlahovic gira a vuoto. Iachini in bilico

Dragowski 6: Subisce due gol per errori della difesa. Per il resto ordinaria amministrazione.

Milenkovic 6,5: E' sempre il migliore della difesa, ma questa volta non basta per evitare il 2-2 finale.

Pezzella 6,5: Segna di testa alla 100esima in Serie A. Buona prestazione fino all'errore su Nzola che poteva portare al pari. Esce per infortunio. (Dal 71' Igor 5: Coinvolto nel rinvio beffa che porta al pari dello Spezia, rischia la "doppietta" nel finale su Nzola)

Caceres 4,5: Pomeriggio horror: due buche difensive e due gol che valgono il pari finale.

Lirola 6: Bene in fase offensiva, meno in quella difensiva. Torna a fornire un assist ma sicuramente il peso di sostituire Chiesa non è banale.

Bonaventura 6: Non inizia bene ma poi riesce a trovare la posizione e aumenta i giri. A centrocampo è quello a fare più gioco anche se gli manca la giocata decisiva in zona gol. (Dal 78' Pulgar 6: Entra e compie un intervento incredibile su Acampora che vale il voto perché se non gli avesse tolto la palla, sarebbe arrivato il gol del 3-2).

Amrabat 5,5: Iachini dice che vuole giocare regista. Forse è bene spiegargli che l'anno scorso è stato uno dei migliori interni, ma in regia perde tutta la sua fisicità e gran parte della sua qualità.

Castrovilli 5: Prestazione decisamente grigia per il numero 10 viola che aveva avuto qualche problema nelle scorse settimane. Non trova la posizione e nemmeno la giocata poi sbaglia un gol semplice che poteva valere il 3-1. (Dal 78' Callejon 6: Troppo poco tempo per entrare nei meccanismi di Iachini. Certo è, che il suo ruolo è l'esterno offensivo, non certo a tutta fascia).

Biraghi 7: Un bel gol dopo 4 minuti, una partita sempre sul pezzo e un bel litigio con il vice di Iachini. La sua partita si riassume così. E' uno dei migliori in campo.

Vlahovic 5: Se vuole conquistare un posto da titolare queste sono prestazioni da evitare. Aiuta la squadra ma in zona gol è sempre in ritardo. (Dal 72' Cutrone 6: Ci prova ma non sembra essere al top della condizione).

Ribery 6: Parte come sempre con classe e giocate ma nel primo tempo subisce un colpo che lo condiziona per tutta la gara. Non insufficiente perché levargli palla è comunque quasi impossibile, ma purtroppo per i viola, neanche determinante. (Dall'86' Kouamé S.V.)

Iachini 5: Il primo cambio arriva tardissimo e soprattutto non cambia le sorti della partita. Dilapida il doppio vantaggio con una squadra poco coraggiosa e senza mai dare un consiglio che non sia "gioca gioca gioca". Troppo poco per una squadra che ha delle ambizioni. Il posto è a rischio, sono i risultati che lo dicono.