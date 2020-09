Le pagelle della Fiorentina - Caceres e Biraghi ottimi. Castrovilli si riscatta

FIORENTINA-TORINO

Dragowski 6,5 - Nelle uscite ha sempe sicurezza, quando gli si para davanti Berenguer lui sembra Neuer e gli copre tutto lo specchio, frustrando il suo tentativo.

Milenkovic 6,5 - Viene ammonito quasi subito e poi rischia qualcosa in un paio di circostanze. È però sempre preciso quando deve.

Ceccherini 6 - Preferito a Pezzella (in odore di calciomercato?) viene sorpreso da Belotti quando prende il giallo. Rischia di prenderne un altro nel secondo tempo.

Caceres 7 - Puntuale, preciso e pulito, gioca un'ottima partita. Probabilmente avere di fronte un Zaza non al meglio della forma può avere aiutato.

Chiesa 6,5 - Le accelerazioni ci sono, ma la qualità delle giocate è inferiore a quanto preventivabile. Non fa la differenza fino a dodici dalla fine, quando accelera su Ansaldi e serve perfettamente Castrovilli (dall'83' Lirola s.v.).

Bonaventura 6 - Cerca di accendere la luce, qualche volta riuscendoci. Gli manca qualcosina negli ultimi metri (dal 79' Borja Valero s.v.).

Duncan 6 - Frangiflutti che non deve far altro che schermare, prva anche la botta da fuori.

Castrovilli 6,5 - Prima partita da numero dieci, almeno per un'ora, da dimenticare. Non ha continuità nella cucitura del gioco, ma ha il grande merito di chiudere sul cross di Chiesa al momento giusto.

Biraghi 6,5 - Sulla sinistra è un fattore, perché arriva sul fondo e crossa in maniera sempre pericolosa. Probabilmente con Bierhoff avrebbe tre assist a referto. Farebbe gol, ma è in fuorigioco (dall'88' Venuti s.v.).

Kouamé 5,5 - Stacca quattro volte con il pallone che ha scritto spingimi, lui non centra la porta per due volte, le altre due situazioni è Sirigu super a dirgli di no (dall'88' Cutrone s.v.).

Ribery 5 - Deve ancora entrare in condizione. Vuole giocare una punizione rapidamente, regala una occasione clamorosa a Zaza che se la divora sbagliando l'ultimo passaggio (dal 79' Vlahovic s.v.).

Iachini 6,5 - Il calcio champagne non è certo il suo credo, ma qualche occasione i suoi la creano. Biraghi può essere un'ottima valvola di sfogo sulla sinistra, le fasce potrebbero essere importanti durante l'anno.